Беларусь оповестила Польшу и Литву о приближении к их территории неизвестных БПЛА – Муравейко

Беларусь в период с 23:00 до 4:00 10 сентября оповещала дежурные силы и средства Польши и Литвы о приближении к их территории неизвестных БПЛА. Об этом заявил начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Павла Муравейко.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики.

По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 4:00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран.

Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы. Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины.

Обмен информацией о воздушной обстановке является важным слагаемым обеспечения безопасности в регионе в целом и способствует налаживанию мер доверия и укрепления безопасности. Республика Беларусь и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польша и странами Балтии.