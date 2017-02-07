Я настаиваю, чтобы проверка была: Александр Лукашенко прокомментировал запрет на поставки белорусского мяса в Россию

Новости Беларуси. Прочные связи с регионами укрепляют отношения Беларуси и России, заявил 7 февраля Александр Лукашенко на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Именно они способствуют сближению народов, а также позволяют развивать экономическое сотрудничество.

Костромская область – давний и надежный партнер Беларуси. Обе стороны нацелены на поиск неиспользованных резервов, новых общих интересов и наращивание объемов взаимного товарооборота.

Во время встречи глава государства также затронул тему возникающих споров относительно качества белорусской продукции и ограничений поставок на российский рынок. Александр Лукашенко призвал партнеров разобраться в сложившейся ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прямые партнерские связи с регионами становятся все более значимым фактором укрепления двустороннего экономического сотрудничества наших стран. А без экономики ни туда и ни сюда, потому что это основа любых отношений. Это ответ многим тем, кто сегодня начинает считать наши отношения по бухгалтерии. Меня упрекают в том, что я ищу интерес. Но, если нет интереса, наверное, и вы бы сюда не приехали.

Костромская область давно является перспективным и очень надежным партнером нашей страны. В прежние времена объемы нашей взаимной торговли превышали рубеж 100 миллионов долларов. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот сегодня. Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократилась, что меня очень волнует. И встает вопрос: зачем мы создавали Единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕврАзЭС? Об этом надо говорить, надо узкие места находить и склеивать наши отношения. Вместо того, чтобы объединять, склеивать, устранять негатив, – запрет на поставки говядины в Россию. Без проверки. А я настаиваю, чтобы проверка была. Проверьте цивилизованно.

К нам приехали китайцы. Они посмотрели наши предприятия – нет никаких вопросов. Поставляйте с любого предприятия «молочку» и говядину.

Почему вдруг России мясо поперек горла встало? Фуру мяса понюхали на границе – якобы оно из Украины, заберите это мясо. У вас его уничтожают. Уничтожьте. Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает. Вы там боритесь, чтобы ваши не пользовались этим. До сих пор не понимаю. Закрыли – и закрыли. А Минская область – это полстраны. Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться? Надо разобраться, а потом закрыть. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну.

Вы должны знать, что вы – наши самые близкие братья, россияне. Поэтому я еще раз говорю спасибо вам и вашим коллегам за то, что вы приехали. Нам надо устанавливать по линии народной демократии теснейшие отношения. Мы были вместе и будем. Только не хотелось бы их усложнять и проходить какой-то период непонимания.

Беларусь и Костромская область видят резервы в самых разных отраслях экономики. В этом регионе планируют создать единый сервисный центр по обслуживанию белорусской техники. Есть перспективы в сельском хозяйстве и строительстве.