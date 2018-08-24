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Погода на выходные: 25 и 26 августа в Беларуси ожидается до 31 градуса тепла

24 августа 2018 14:00
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Новости Беларуси. В последние выходные лета в Беларуси будет до +31°С.  

Как сообщает Белгидромет, 25 августа в республике будет облачно с прояснениями. По западу пройдут кратковременные дожи, местами ожидаются сильные дожди с грозами.  

Ветер прогнозируется южный умеренный с переходом в порывистый во время гроз. Ночью и утром воздух охладится до +13… +19°С, по востоку будет ещё прохладнее – от 9 до 12 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +26… +31°С, на западных территориях страны ожидается +20… +25°С.  

26 августа будет переменная облачность. По западу и в центре Беларуси пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах могут быть грозы. На отдельных территориях возможны сильные дожди.  

Ветер ожидается южный, который позже изменится на северо-западный умеренный, во время гроз – порывистый. Ночью воздух остынет до +12… +18°С. Днём потеплеет до +18… +25°С, на юго-востоке республики – до +26… +30°С.  

# Погода в Беларуси # общество

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