Какую еду лучше давать с собой ребёнку в школу?

Новости Беларуси. Советами о диете для школьников поделились в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Марта Марудова, диетолог:

Доказано, что правильные продукты – это продукты, содержащие омега-3.

То есть, жирные продукты.

Это – рыба, масла и так далее. Поэтому в условиях школы мы можем предложить ребёнку, например, орехи. Они не пачкают руки, они полезны, вкусны. Их можно взять немножко, получить насыщение.

Какие продукты помогут активизировать работу мозга ребёнка и быть бодрым в течение дня?