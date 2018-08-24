Прямой эфир

Какую еду лучше давать с собой ребёнку в школу?

24 августа 2018 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Советами о диете для школьников поделились в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Марта Марудова, диетолог:
Доказано, что правильные продукты – это продукты, содержащие омега-3.

То есть, жирные продукты.

Это – рыба, масла и так далее. Поэтому в условиях школы мы можем предложить ребёнку, например, орехи. Они не пачкают руки, они полезны, вкусны. Их можно взять немножко, получить насыщение.

Какие продукты помогут активизировать работу мозга ребёнка и быть бодрым в течение дня?

# Дети # общество # Марта Марудова # Еда

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске на 53 году жизни скончался основатель БелаПАН Алесь Липай
24 августа 2018 06:59

В Минске на 53 году жизни скончался основатель БелаПАН Алесь Липай

В Уручье изменят схему движения транспорта, чтобы уменьшить число пробок
23 августа 2018 20:23

В Уручье изменят схему движения транспорта, чтобы уменьшить число пробок

Где в Минске чаще всего кусают клещи?
23 августа 2018 20:11

Где в Минске чаще всего кусают клещи?