Какую еду лучше давать с собой ребёнку в школу?

Новости Беларуси. Советами о диете для школьников поделились в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Марта Марудова, диетолог:
Доказано, что правильные продукты – это продукты, содержащие омега-3.
То есть, жирные продукты.
Это – рыба, масла и так далее. Поэтому в условиях школы мы можем предложить ребёнку, например, орехи. Они не пачкают руки, они полезны, вкусны. Их можно взять немножко, получить насыщение.
Какие продукты помогут активизировать работу мозга ребёнка и быть бодрым в течение дня?