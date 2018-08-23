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Где в Минске чаще всего кусают клещи?

23 августа 2018 20:11
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Новости Беларуси. В Минске растет число обращений за медицинской помощью после укуса клеща, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как защититься от укуса клеща и что делать, если он все-таки укусил?

Такие случаи наиболее часто фиксируются на территории Цнянского и Заславского водохранилищ, а также вблизи лесного массива Степянки. Специалисты напоминают, что через укус клеща могут передаваться возбудители инфекций. Чаще всего это болезнь Лайма, встречаются и единичные случаи клещевого энцефалита.

Где в Минске чаще всего кусают клещи?-1

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По результатам исследований в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии у 5,5 % клещей выявлен возбудитель Лайм-боррелиоза.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

Исследование клещей: ул. Бровки 13, ул. Филимонова 23, ул. Плеханова 18.

# Укусы клещей # общество # Фотофакт

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