Где в Минске чаще всего кусают клещи?

Новости Беларуси. В Минске растет число обращений за медицинской помощью после укуса клеща, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как защититься от укуса клеща и что делать, если он все-таки укусил?

Такие случаи наиболее часто фиксируются на территории Цнянского и Заславского водохранилищ, а также вблизи лесного массива Степянки. Специалисты напоминают, что через укус клеща могут передаваться возбудители инфекций. Чаще всего это болезнь Лайма, встречаются и единичные случаи клещевого энцефалита.