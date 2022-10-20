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Цены, ВНС и предстоящие выборы. О чём говорил Александр Лукашенко на совещании 20 октября?

20 октября 2022 19:34
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Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах! Так Александр Лукашенко начал совещание 20 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные темы – формирование Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.  

«Вот отсюда цены – от бардака». Лукашенко раскритиковал витебские предприятия за лишние выходные и неорганизованность (здесь подробнее).  

Цены, ВНС и предстоящие выборы. О чём говорил Александр Лукашенко на совещании 20 октября?-1

К слову, о ценах. Все помнят это решение Александра Лукашенко.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
С 6 числа запрещается рост, всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся.  

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Лукашенко: «Кто любит кофе – пейте, пожалуйста. Если кофе подорожал – ну, извините, я могу предложить молоко, чай»  

Цены, ВНС и предстоящие выборы. О чём говорил Александр Лукашенко на совещании 20 октября?-4

Обращаясь к основной теме совещания – изменениям избирательного законодательства и формированию ВНС – глава государства отмечает, что к грядущим электоральным кампаниям, которые состоятся в 2024-м наши оппоненты уже готовятся. И власть, и народ должны это понимать.  

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Что касается электоральных кампаний. Проходить они будут согласно новому Избирательному кодексу. Избирательное законодательство требовало изменений с учетом обновленной Конституции. Новые требования к кандидату в президенты, новые категории граждан, которые смогут голосовать, новые условия.  

Цены, ВНС и предстоящие выборы. О чём говорил Александр Лукашенко на совещании 20 октября?-7

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:  
Мы предлагаем порог явки снять. То есть уравнять эти все выборы для того, чтобы и комиссиям было проще работать, и субъектам, которые организуют всю эту деятельность. Ну, например, по наблюдателям. Мы тоже эту практику знаем, когда, допустим, наблюдатель даже в день голосования мог прийти и аккредитоваться для наблюдения на выборах. Мы предлагаем всё-таки это сделать до начала досрочного голосования.  

Даже исходя из озвученных деталей, можно представить, какого масштаба работа предстоит, чтобы воплотить в жизнь наш выбор, сколько разных «но», условий нужно учесть и как важно не ошибиться. Добавим к этому геополитические реалии, которые благоприятными никак не назовешь. Но достижение любой большой цели, как известно, невозможно без множества маленьких шагов. И если наша – сильное и процветающее государство для народа, то шагать к ней с одинаковым усердием обязаны все 9 миллионов белорусов, а не один избранный.  

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Алена Сырова # Фотофакт

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