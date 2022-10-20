Цены, ВНС и предстоящие выборы. О чём говорил Александр Лукашенко на совещании 20 октября?

Обращаясь к основной теме совещания – изменениям избирательного законодательства и формированию ВНС – глава государства отмечает, что к грядущим электоральным кампаниям, которые состоятся в 2024-м наши оппоненты уже готовятся. И власть, и народ должны это понимать.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы предлагаем порог явки снять. То есть уравнять эти все выборы для того, чтобы и комиссиям было проще работать, и субъектам, которые организуют всю эту деятельность. Ну, например, по наблюдателям. Мы тоже эту практику знаем, когда, допустим, наблюдатель даже в день голосования мог прийти и аккредитоваться для наблюдения на выборах. Мы предлагаем всё-таки это сделать до начала досрочного голосования.

Даже исходя из озвученных деталей, можно представить, какого масштаба работа предстоит, чтобы воплотить в жизнь наш выбор, сколько разных «но», условий нужно учесть и как важно не ошибиться. Добавим к этому геополитические реалии, которые благоприятными никак не назовешь. Но достижение любой большой цели, как известно, невозможно без множества маленьких шагов. И если наша – сильное и процветающее государство для народа, то шагать к ней с одинаковым усердием обязаны все 9 миллионов белорусов, а не один избранный.

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