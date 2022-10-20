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«Вот отсюда цены – от бардака». Лукашенко раскритиковал витебские предприятия за лишние выходные и неорганизованность

20 октября 2022 17:41
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Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах! Так Александр Лукашенко начал совещание 20 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные темы – формирование Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.

«Вот отсюда цены – от бардака». Лукашенко раскритиковал витебские предприятия за лишние выходные и неорганизованность-1

Это первое публичное совещание во Дворце Независимости с момента старта большой командировочной недели главы государства. До ее начала, если помните (а такое не забыть), говорили о безопасности и ценах. 20 октября – проверка домашнего задания. Хотя заявленная тема совещания изначально иная. Но прежде, чем говорить об избирательном законодательстве и электоральных кампаниях, стоит обратить внимание на базовое, то, что волнует любого больше, чем большая политика: что есть и сколько это стоит?

«Вот отсюда цены – от бардака». Лукашенко раскритиковал витебские предприятия за лишние выходные и неорганизованность-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уборочная кампания у нас закончится, когда последний плуг уйдет с поля, и вы поднимете зябь окончательно.

Лукашенко чиновникам: не хотите воевать с оружием – боритесь в поле и на заводе. Подробности здесь.

Конечно, можно считать, что все у нас в шоколаде – внешне обстановка не располагает к напряжению. Но лишь благодаря усилиям отдельных людей, это надо понимать и делать выводы. Делать свою работу, а не создавать для них проблемы. Лаконичная формула от Президента.

«Вот отсюда цены – от бардака». Лукашенко раскритиковал витебские предприятия за лишние выходные и неорганизованность-7

Александр Лукашенко:
Уборка урожая – окончательно нужно мобилизоваться. У нас на некоторых сельхозпредприятиях говорят: «А у нас выходной с середины пятницы до середины понедельника». Три дня, считай, у них в Витебске выходной. Озимые не досеял, а у них выходной. Зимой будем отдыхать! Вот отсюда цены – от бардака, который загоняют в стоимость товара, и цены растут бешено. Меньше будет бардака, больше организованности, будет больше толку.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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