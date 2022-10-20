Игорь Карпенко: мы предлагаем отменить порог явки на выборах в парламент

Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах. Так Президент 20 октября начал совещание по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменениям избирательного законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы предлагаем, раз единый день голосования и будут выборы депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, депутатов всех местных советов в один день, в частности 25 февраля 2024 года, соответственно, нужно создать и определенные правовые нормы, которые бы позволили и комиссиям работать качественно. Например, на местных советах у нас нет порога явки избирателей. То есть сколько пришло на избирательные участки, приняли участие в голосовании, от этого количества избрали депутатов. На парламентских выборах порог явки есть. Вот мы предлагаем этот порог явки снять. То есть уравнять эти все выборы для того, чтобы и комиссиям было проще работать, и субъектам, которые организуют всю эту деятельность.