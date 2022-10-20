«Другой вариант – война». Почему Президент считает, что без грамотной торговли невозможен мир?

Президент требует от всей вертикали власти ответственной не только за исполнение конкретного решения, но и других, со всей серьезностью относиться к своим обязанностям. Не то время, чтобы рассказывать сказки и витать в облаках или, чего хуже, прикрывать свое бездействие или недоработки определенными факторами. Давайте будем честными, не первый год под санкциями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушайте, какие санкции. Какие в Беларуси санкции? Что нам мешает сегодня работать? Назовите хоть один товар, который мы не можем продать? Россия все поглотит. За исключением двух-трех позиций. Так возьмите эти две-три позиции под контроль. Все остальное продается со свистом, и по экспорту цены бешеные. Почему вы все туда и рветесь. Но не забывайте, что мы должны накормить свои 10 миллионов и 2 миллиона гостей, которые к нам приезжают. Другой вариант – война. Поверьте мне. Я не могу за всеми бегать и уговаривать: делайте то, делайте это. Делайте добросовестно свое дело. Все остальное – мое. И мы никогда воевать не будем.

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