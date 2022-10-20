«Народный артист Донбасса». Азарёнок поздравил Чичерину с присвоением звания заслуженной артистки

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Александра Лукашенко во Дворце Независимости, предстоящие выборы Президента Беларуси и борьбу с врагами народа. В гостях телеведущий «ВоенТВ» Станислав Яскевич.

Григорий Азаренок, СТВ:

В России Юлии Чичериной присвоили звание заслуженной артистки. Наконец, она 8 лет поет песни, которые на самом деле народные. Народный артист Донбасса, можно ее назвать. И вот наконец не вот эти все пернатые получили.