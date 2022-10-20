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«Народный артист Донбасса». Азарёнок поздравил Чичерину с присвоением звания заслуженной артистки

20 октября 2022 19:25
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Александра Лукашенко во Дворце Независимости, предстоящие выборы Президента Беларуси и борьбу с врагами народа. В гостях телеведущий «ВоенТВ» Станислав Яскевич.

Григорий Азаренок, СТВ:
В России Юлии Чичериной присвоили звание заслуженной артистки. Наконец, она 8 лет поет песни, которые на самом деле народные. Народный артист Донбасса, можно ее назвать. И вот наконец не вот эти все пернатые получили.

«Народный артист Донбасса». Азарёнок поздравил Чичерину с присвоением звания заслуженной артистки-1

Станислав Яскевич, общественный деятель, телеведущий ВоенТВ:
Одна из тех, кто поехал в самое пекло, чтобы поддержать моральный дух ребят, дать им лучики, как это умеют делать настоящие артисты, у которых душа открыта, которые поют и вторят душой именно – не показушно, с помощью PR-кампаний, технологий продюсирования, а те, которые живые, простые, настоящие люди. Народ это всегда чувствует.

Григорий Азаренок:
Да, народ это чувствует, поэтому ее хиты узнаваемые, поются, ее любят. Поэтому все те, кто предали, сбежали – поверьте, вас уже забыли, вы уже никому не нужны. А те, кто остались со своим народом, они сейчас будут востребованы своим государством, своим народом и получат ту любовь, которую действительно заслужили. А мы просто поздравим Юлию Чичерину с получением такого звания.

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# Российские исполнители # общество # Григорий Азарёнок # Станислав Яскевич # Юлия Чичерина # Фотофакт

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