Лукашенко: делегаты работают на общественных началах, не надо кричать, что мы деньги будем тратить на ВНС

Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах! Так Александр Лукашенко начал совещание 20 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные темы – формирование Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.

Вперед к реализации собственного выбора. В феврале белорусы проголосовали за изменения в Конституцию, за возможность больше участвовать в политической жизни страны и принимать важнейшие решения. Такое право даст Всебелорусское народное собрание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу подчеркнуть, что Всебелорусское народное собрание, делегаты работают на общественных началах, люди там не задействованы, как депутаты Палаты представителей на постоянной основе, это их неосновная работа. Поэтому не надо вопить и кричать, что мы тут огромные деньги будем тратить на ВНС. Собрание – опора и для народа, и для власти. Важно, чтобы непосредственно люди принимали решения, на которые потом будут опираться и государственные органы. То есть нам легче будет работать, если эта толока (1 200 или сколько вы предлагаете человек), соберутся представители оттуда, снизу, которые видят цены в магазинах, гайки крутят и хлеб высевают, и примут решение, в каком направлении двигаться. Поэтому у ВНС должны быть не только полномочия, которые мы определили Конституцией, но и, возможно, какие-то другие. Основной Закон это позволяет. По крайней мере, не запрещает.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Предлагаемое законодательное закрепление института ВНС – это наш уникальный национальный правовой опыт, имеющий при этом исторический прообраз – народное вече.

Александр Лукашенко:

И обкатанный годами. Да, это наше, и мы это уже испробовали десятилетиями, с 1996 года.

Светлана Любецкая:

Поэтому при подготовке законопроекта о ВНС решались три основные задачи. Первая – закрепить такой механизм формирования ВНС, который обеспечивал бы, с одной стороны, авторитет, профессионализм и эффективность работы делегатов ВНС, с другой – легитимность собрания.

Читайте также:

«Я не хочу, чтобы вы запугались!» Президент объяснил, зачем рассказывает о настоящей обстановке вокруг Беларуси

«Вот отсюда цены – от бардака». Лукашенко раскритиковал витебские предприятия за лишние выходные и неорганизованность

Президент: выборы в 2024 году мы должны провести по новым правилам, это будет самая масштабная кампания за последние годы