Какие цели у ВНС и может ли меняться его количественный состав? Рассказала Светлана Любецкая
Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах! Так Александр Лукашенко начал совещание 20 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные темы – формирование Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.
Самое важное условие, при котором работа ВНС будет иметь смысл, – максимально широкое представительство всех слоев общества. В Конституции указан верхний потолок – 1 200 человек, но может быть и меньше. В любом случае авторы законопроекта рекомендуют не увлекаться арифметикой, а уделить внимание сути.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что касается конкретики, то сегодня не важны даже сами цифры, потому что у нас может изменяться количественный состав тех же субъектов гражданского общества, количество депутатов местных советов. Но общий принцип, чтобы это было справедливое представительство, вот это сегодня главное, и это было целью законопроекта.
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