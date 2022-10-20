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Какие цели у ВНС и может ли меняться его количественный состав? Рассказала Светлана Любецкая

20 октября 2022 19:20
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Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах! Так Александр Лукашенко начал совещание 20 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные темы – формирование Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.

Какие цели у ВНС и может ли меняться его количественный состав? Рассказала Светлана Любецкая-1

Самое важное условие, при котором работа ВНС будет иметь смысл, – максимально широкое представительство всех слоев общества. В Конституции указан верхний потолок – 1 200 человек, но может быть и меньше. В любом случае авторы законопроекта рекомендуют не увлекаться арифметикой, а уделить внимание сути.

Какие цели у ВНС и может ли меняться его количественный состав? Рассказала Светлана Любецкая-4

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что касается конкретики, то сегодня не важны даже сами цифры, потому что у нас может изменяться количественный состав тех же субъектов гражданского общества, количество депутатов местных советов. Но общий принцип, чтобы это было справедливое представительство, вот это сегодня главное, и это было целью законопроекта.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Светлана Любецкая # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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