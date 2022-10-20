«Я не хочу, чтобы вы запугались!» Президент объяснил, зачем рассказывает о настоящей обстановке вокруг Беларуси

Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах! Так Александр Лукашенко начал совещание 20 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные темы – формирование Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.
К слову, о войне и выборе. Обращаясь к основной теме совещания – изменениям избирательного законодательства и формированию ВНС – глава государства отмечает, что к грядущим электоральным кампаниям, которые состоятся в 2024-м наши оппоненты уже готовятся. И власть, и народ должны это понимать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Легких избирательных кампаний ждать не приходится. Сами видите, в каких условиях находится наша страна. Неопределенность международной обстановки, беспрецедентное внешнее давление, информационные атаки и провокации. Да еще вовремя убирать, пахать не хотим, цены контролировать, чтобы люди видели, что мы государство для народа. Ну так давайте будем для народа. Сегодня надо ответить на вопрос, готовы ли мы к работе по новым правилам, достаточно ли мер, позволяющих противодействовать попыткам дезорганизации выборов. К этому готовятся. Вы знаете, я поручил силовикам проинформировать народ, что происходит. Это еще очень важная проблема. Все «вот это проблема», «вот Лукашенко народ запугать хочет». Да наоборот! Я не хочу, чтобы вы запугались! Я хочу, чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на сто процентов открыто. А народ потом пусть принимает решения. Если за два года не убедили, что с нами хотели и хотят сделать, вот пусть слушают и принимают решения. Хотите через беду пройти? Пожалуйста! Знамя в руки – идите! Хотите, чтобы было тихо и спокойно? Тогда зубы сжали и вперед – делайте то, что я вам говорю.
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