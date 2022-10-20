«Я вас потом поставлю на паузу». Лукашенко объяснил чиновникам, зачем запретили рост цен в Беларуси
Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах! Так Александр Лукашенко начал совещание 20 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные темы – формирование Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.
Собственно, во имя восстановления справедливости и было принято решение о временной заморозке цен. Ключевое слово «временной», до того момента, как правительство выработает систему контроля, но как всегда, каждый слышит только то, что хочет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы слышали, как «всплеснуло» в правительстве в феврале? И этот всплеск так и остался, и к этому всплеску, 89 %, добавили еще 8 %, что еще надо? 14 % рост цен, что еще надо? Поэтому как человек земной я это прекрасно все понимаю.
Лукашенко: мое решение – до 20 октября не трогать цены, не прикасаться даже рукой – было продуманным и обоснованным. Читайте здесь.
Я почему это говорю, я вижу жуткое давление на вас прежде всего, но уже и на меня начали выходить: «Ах, на паузу экономику поставили». Ты мне вчера об этом не говорил. Какая экономика на паузу поставлена? Я вас потом поставлю на паузу. Четко должно быть: ты пришел в торговлю работать – работай, приветствуем. Мы тебе помогали, тебе землю дали, кредиты дали, чтобы построить предприятия, ты принял людей на работу, ты за них прежде всего отвечаешь. Пожалуйста, работай. Правила вот такие. Мы в убытки тебя не загоняем, потому что это нам во вред. Но если ты не понимаешь требования государства, парень, тогда нам не с тобой. Вот такой должен быть подход.
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