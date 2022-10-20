«Я вас потом поставлю на паузу». Лукашенко объяснил чиновникам, зачем запретили рост цен в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы слышали, как «всплеснуло» в правительстве в феврале? И этот всплеск так и остался, и к этому всплеску, 89 %, добавили еще 8 %, что еще надо? 14 % рост цен, что еще надо? Поэтому как человек земной я это прекрасно все понимаю.

Я почему это говорю, я вижу жуткое давление на вас прежде всего, но уже и на меня начали выходить: «Ах, на паузу экономику поставили». Ты мне вчера об этом не говорил. Какая экономика на паузу поставлена? Я вас потом поставлю на паузу. Четко должно быть: ты пришел в торговлю работать – работай, приветствуем. Мы тебе помогали, тебе землю дали, кредиты дали, чтобы построить предприятия, ты принял людей на работу, ты за них прежде всего отвечаешь. Пожалуйста, работай. Правила вот такие. Мы в убытки тебя не загоняем, потому что это нам во вред. Но если ты не понимаешь требования государства, парень, тогда нам не с тобой. Вот такой должен быть подход.

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