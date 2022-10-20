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«Я вас потом поставлю на паузу». Лукашенко объяснил чиновникам, зачем запретили рост цен в Беларуси

20 октября 2022 18:12
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Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах! Так Александр Лукашенко начал совещание 20 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные темы – формирование Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.

«Я вас потом поставлю на паузу». Лукашенко объяснил чиновникам, зачем запретили рост цен в Беларуси-1

Собственно, во имя восстановления справедливости и было принято решение о временной заморозке цен. Ключевое слово «временной», до того момента, как правительство выработает систему контроля, но как всегда, каждый слышит только то, что хочет.

«Я вас потом поставлю на паузу». Лукашенко объяснил чиновникам, зачем запретили рост цен в Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы слышали, как «всплеснуло» в правительстве в феврале? И этот всплеск так и остался, и к этому всплеску, 89 %, добавили еще 8 %, что еще надо? 14 % рост цен, что еще надо? Поэтому как человек земной я это прекрасно все понимаю.

Лукашенко: мое решение – до 20 октября не трогать цены, не прикасаться даже рукой – было продуманным и обоснованным. Читайте здесь.

«Я вас потом поставлю на паузу». Лукашенко объяснил чиновникам, зачем запретили рост цен в Беларуси-7

Я почему это говорю, я вижу жуткое давление на вас прежде всего, но уже и на меня начали выходить: «Ах, на паузу экономику поставили». Ты мне вчера об этом не говорил. Какая экономика на паузу поставлена? Я вас потом поставлю на паузу. Четко должно быть: ты пришел в торговлю работать – работай, приветствуем. Мы тебе помогали, тебе землю дали, кредиты дали, чтобы построить предприятия, ты принял людей на работу, ты за них прежде всего отвечаешь. Пожалуйста, работай. Правила вот такие. Мы в убытки тебя не загоняем, потому что это нам во вред. Но если ты не понимаешь требования государства, парень, тогда нам не с тобой. Вот такой должен быть подход.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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