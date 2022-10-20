Лукашенко: «Кто любит кофе – пейте, пожалуйста. Если кофе подорожал – ну, извините, я могу предложить молоко, чай»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не значит, что цены остановлены и завтра они расти не будут. Вот если мы втупую их заморозим, то действительно, прежде всего по кофе, бананам, еще по чем-то в первом приближении цены вырастут, потому что это не от нас зависит. Мы их закупаем. Но для нас это не большой страх. Кто любит кофе – пейте, пожалуйста. Если кофе подорожал – ну, извините, я могу предложить молоко, чай. Я кофе не пью и жив-здоров. И то, рост цен на импорт тоже будет контролируемым. Я надеюсь. Такая правительству задача поставлена. Никаких бонусов в торговле на импорт вообще быть не может. Что значит: «Мы у тебя товар возьмем и поставим вот на эту полку, если ты нам что-то приплатишь»? Взятку дашь! Упаси вас господь. Ни на импорт, ни на наши товары никаких бонусов быть не должно.

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