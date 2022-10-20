«Должен быть принят до 15 марта 2023 года». Мицкевич рассказал о порядке утверждения закона о ВНС

Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах! Так Александр Лукашенко начал совещание 20 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные темы – формирование Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.

Один закон о ВНС влечет за собой изменения или написания ряда других. У парламентариев сейчас жаркая пора. Законотворческая деятельность ведется непрерывно и параллельно, но от практики общественного обсуждения (прекрасно себя зарекомендовавшей перед референдумом) отходить не планируют.