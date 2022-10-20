«Должен быть принят до 15 марта 2023 года». Мицкевич рассказал о порядке утверждения закона о ВНС
Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах! Так Александр Лукашенко начал совещание 20 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные темы – формирование Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.
Один закон о ВНС влечет за собой изменения или написания ряда других. У парламентариев сейчас жаркая пора. Законотворческая деятельность ведется непрерывно и параллельно, но от практики общественного обсуждения (прекрасно себя зарекомендовавшей перед референдумом) отходить не планируют.
Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Закон о Всебелорусском народном собрании должен быть принят до 15 марта 2023 года. Президент поручил этот проект закона обсудить с максимально широкими слоями населения – в трудовых коллективах, с общественными объединениями, – чтобы получить еще обратную связь, возможно, какие-то предложения или критические замечания. После этого сначала Палата представителей рассмотрит, потом Совет Республики. Я думаю, что мы, конечно, уложимся в эти временные рамки, и закон будет принят в самое ближайшее время.
Читайте также:
Какие цели у ВНС и может ли меняться его количественный состав? Рассказала Светлана Любецкая
«Я не хочу, чтобы вы запугались!» Президент объяснил, зачем рассказывает о настоящей обстановке вокруг Беларуси
«Другой вариант – война». Почему Президент считает, что без грамотной торговли невозможен мир?