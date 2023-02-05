«Будущее за Африкой». Новые подробности зарубежной командировки Президента

Новости Беларуси. Как прошло зарубежное турне главы государства? Много к этой теме было приковано внимания и не только со стороны белорусских СМИ. Пошли уже по традиции, впрочем, фейки, конспирологические теории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы расставить все точки над i – большое интервью-комментарий от пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Сказано и показано о визите нашего главы государства в Зимбабве и ОАЭ очень много. Гигабайты текстов и терабайты видеоинформации. Много цифр. Прежде всего экономика. Встречи, интервью и так далее. Но, наверное, осталось что-то и за кадром. Даже не все видели мы, журналисты, которые освещали эти визиты. Знаете, пошли сейчас какие-то грязные инсинуации, фейки, вбросы о том, что не все встречи состоялись, что слишком эмоциональных зрителей не пустили прикоснуться к белорусском лидеру и так далее. Все-таки каким был график главы государства в эти жаркие насыщенные дни?

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Эта большая состоявшаяся командировка главы государства может очень серьезно претендовать на статус беспрецедентной. Во-первых, вы как журналисты президентского пула знаете однозначно: крайне редко Президент так надолго уезжает, улетает из страны. И, конечно, на то должен быть ну очень весомый повод. И должны быть такие переговоры, такие планы, которые будут стоить того. «Практически вся работа главы государства была скрыта от чьих-либо глаз» Эта большая командировка главы государства, можно сказать, состояла из трех частей. Визит в Объединенные Арабские Эмираты. После государственный визит на юг Африки в Зимбабве. И затем снова Президент посещал ОАЭ. Если говорить о первой части, то мы можем сказать о том, что, конечно же, там большинство из того, что состоялось, практически вся работа главы государства по факту была скрыта от чьих-либо глаз. Она была не публичная. Но вместе с тем это был очень и очень интенсивный процесс. Скажу в общих чертах. План работы, который имелся на эту первую часть визита, не то что был выполнен на 100 % – он был перевыполнен. Там было два основных направления, которые обсуждались. Это, конечно, вопросы безопасности – то, что сейчас без преувеличения интересует весь мир, все страны. Вы видели, в аэропорту главу государства встречал и провожал министр внутренних дел, вице-премьер Объединенных Арабских Эмиратов – брат нынешнего главы государства. Вы прекрасно понимаете, что это не просто так. Краткая встреча состоялась уже в аэропорту. Затем – я могу сказать только о том, что работа по вот этому направлению (обсуждение темы безопасности) продолжилась. Кадры из Абу-Даби. Александр Лукашенко проводит встречу с президентом ОАЭ.

И второй большой блок вопросов из первой части визита – это, конечно, вопросы экономические. Здесь были очень разные встречи. Начнем с самого крупного инвестпроекта, который реализуют у нас в стране Объединенные Арабские Эмираты, это известнейший проект «Северный берег» на 5 миллиардов долларов инвестиций. Все это говорит само за себя. С руководством этой компании Президент провел встречу. Там было о чем поговорить. Уточнялись разные вопросы, нюансы. Уточнялись в том числе и сроки. Президент, конечно, торопит с реализацией этого проекта. Много нюансов. Нужно было обсудить. Далее тоже без каких-либо конкретных тем или имен, но скажу так: и с российскими бизнесменами провел встречу глава государства в Объединенных Арабских Эмиратах, и даже с белорусскими бизнесменами, которые просились на прием. И вот эти встречи состоялись именно там. На это тоже были свои причины. И некоторых встреч даже не значилось изначально в графике главы государства, но они состоялись.

Наталья Тарасюк, политический обозреватель ОНТ:

Государственный визит в Зимбабве. Может, все-таки о каких-то его аспектах еще не было сказано? И какие перспективы он открывает для Беларуси? «Будущее за Африкой» – тезис, который характеризует всю командировку Президента Наталья Эйсмонт:

Очень широко освещали этот визит в средствах массовой информации. И очень не зря. Будущее за Африкой. Вы все прекрасно знаете, что такие тезисы наш глава государства просто так не говорит. Отвечая на ваш вопрос, хочу остановиться не на контрактах – много было всего сказано (и про сотни миллионов долларов, итоги бизнес-форума и так далее) – а на контактах. Вот это, в принципе, тезис, который, на мой взгляд, характеризует всю эту большую командировку Президента. Все прошедшие 10 дней. Контакты – это было для нас самое главное. Которые потом, конечно, выливаются в результаты.

Что касается Зимбабве, из того, что не звучало: это опять же вопросы обороны и безопасности. Журналисты, которые работали с нами, присутствовали в том числе на торжественном приеме. И это совершенно особая практика была. Потому что в разных странах мира есть свои традиции. И в основном торжественный прием – это уже такое неформальное общение, культурная часть. Совершенно особый, уже более расслабленный момент. Здесь это все было достаточно необычно. Потому что в Зимбабве есть такая традиция – на торжественном приеме очень серьезные выступления глав государств, в которых фундаментально подводятся первые итоги для членов делегаций. И у нашего Президента было очень серьезное выступление, его слышали в том числе журналисты. И там он уже затронул эти вопросы. Опять же, вопросы обороны и безопасности. Это был очень и очень серьезный пласт. «Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве. Далее из каких-то конкретных примеров могу привести вам третий день работы. Водопад Виктория. Конечно, наши средства массовой информации показывали эти видовые планы потрясающей красоты природы Зимбабве. В первую очередь обратили внимание на это. Вместе с тем я хочу сказать, что состоялись неформальные встречи, президенты очень много говорили. И одной из основных тем в третий день визита стало сотрудничество в сфере здравоохранения. Про продовольственную безопасность вы все уже массу времени рассказывали в своих репортажах. Она обеспечена. Это, конечно, очень важно. Мы продолжаем работать в этом направлении. Здесь же в развитие следующая тема – здравоохранение – материнская, младенческая смертность. То поднаправление в здравоохранении, где у Беларуси очень хорошие результаты. И мы можем в этом помочь нашим зимбабвийским друзьям: поддержка этих маленьких детишек, только что рожденных, затем их кормление и так далее. Вот об этом говорили очень и очень предметно, а также по другим направлениям именно в сфере здравоохранения. Уже в самое ближайшее время будет сформирована нашим Министерством здравоохранения группа специалистов, которая прямо мгновенно приступит к реализации тех договоренностей, которых достигли наш глава государства и его коллега именно в третий день визита.

Конечно же, разные направления интересуют нас в Зимбабве. Это и добыча полезных ископаемых. Это и та сфера, где уже достигнуты определенные договоренности, где уже мы вскоре можем рассчитывать на результат. Важная для нас сфера – поставка хлопкового сырья. Этим занимается наш легпром и не только. По этому пути, скажем так, мы уже идем. И самое главное, говоря о перспективах, что мне хотелось бы подчеркнуть, – это перспектива сотрудничества Республики Беларусь со всем югом Африки. Вот это самое главное, о чем мы должны говорить сегодня. Потому что этот визит в Зимбабве – это, конечно, такой первый камень в фундаменте наших отношений с этим регионом. Я расскажу вам один инсайд, что больше всего любят журналисты. Как раз в третий день визита президент Зимбабве рассказал нашему главе государства, что накануне буквально по завершении основного переговорного дня ему позвонили с десяток глав государств – лидеров стран Южной Африки. Они, понятно, все очень тесно контактируют друг с другом. У всех у них был один вопрос: как удалось привезти Лукашенко и осуществить столь фундаментальный и насыщенный визит. Конечно же, они все выражали желание, чтобы глава государства, чтобы наша страна так же тесно сотрудничали и с ними тоже. В Зимбабве поставят более 4 тысяч единиц белорусской техники. Глава МИД поделился подробностями сделок. Нам есть что предложить. Есть и то, в чем заинтересованы мы на юге Африки. Конкретный пример. Общаясь с журналистами на пресс-конференции, наш Президент говорил про Мозамбик. Это та страна, куда мы уже выходим в том числе через Зимбабве. Это то, что уже в процессе. Там тоже вопросы продовольственной безопасности очень важны. Мы можем там поучаствовать. Это уже достаточно конкретный разговор. Но наша перспектива – сотрудничество со всем югом Африки в целом. Подчеркну еще раз, это очень важный момент: будущее за Африкой. Вот в глобальности этого прогноза, я уверена, мы все убедимся очень и очень скоро.

Наталья Бреус, политический обозреватель АТН:

Принимали в Зимбабве действительно тепло, колоритно, очень необычно. Видели, как в аэропорту встречали Александра Лукашенко. Эти кадры облетели все мировые телеканалы. И на себе мы прочувствовали этот антураж, который, конечно же, всех впечатлил. Вас? Люди отпрашивались с работы, чтобы поприветствовать белорусского Президента Наталья Эйсмонт:

Такой антураж не может не впечатлять. И удивляет, и впечатляет одновременно. В каждой стране есть свои особенности, свои традиции. Я убеждена: если принимаешь в гостях друзей, то хочется показать все самое яркое, самое необычное. Поэтому такой широкий жест, такая потрясающая колоритная встреча, которая действительно нас всех с вами удивила и поразила. И песни, и пляски национальные. Конечно, вся атрибутика торжественной встречи тоже была соблюдена. Что касается людей, которых пригласили, я имею точную информацию о том, что, конечно же, далеко не все желающие смогли попасть в аэропорт. Наши зимбабвийские коллеги говорили, что гораздо большее количество людей хотело бы приехать и поприветствовать белорусского лидера. Это, во-первых, показывает их гостеприимство. Во-вторых, отношение именно и к нашему Президенту, и к нашей стране, ко всем нам. И еще такой интересный момент: когда проезжали по городу (я тоже думаю, что вы это видели), какое огромное количество людей на улицах. Выходили на улицы, встречали, приветствовали максимально эмоционально нашего Президента. Когда наш Президент у президента Мнангагвы спросил, что вот столько людей, приятно, конечно, но вот как они? Ответ был очень интересный, что люди отпрашивались с работы, просили отпустить их с работы хотя бы ненадолго для того, чтобы выйти поприветствовать белорусского Президента и белорусскую делегацию на зимбабвийской земле. Какой политический эффект принес визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?

Конечно, это не может не подкупать. Вы знаете, что наш Президент дружить умеет, умеет сотрудничать с любыми странами и континентами, которые к этому открыты. Конечно же, мы все очень ценим такие дружеские, весьма антуражные и колоритные жесты. Наталья Бреус:

Если вернуться к ОАЭ, то там тоже прошли переговоры с президентом ОАЭ в такой дружеской обстановке, как мы видели. Каковы итоги? И мы уже слышали и видели, что этим переговорам сопутствовали вбросы о капиталах, особняках, сыновьях и так далее.

Наталья Эйсмонт:

Как и было запланировано изначально, по окончании государственного визита в Зимбабве глава государства вернулся, снова посетил Объединенные Арабские Эмираты, где и прошла основная встреча с президентом ОАЭ. Конечно, это очень важный момент, впервые в его нынешнем статусе. Хотя лидеры очень давно дружны. Мы видели множество встреч и в предыдущие годы, еще в статусе наследного принца. Всегда были очень серьезные, очень перспективные разговоры. Это, конечно, основной момент. Сергей Алейник: белорусская модель работы с Африкой в корне отличается от западной. И все мы с вами рассказывали о том, что четыре часа проходила встреча в домашней обстановке. Это все говорит само за себя. Я, конечно же, не могу сегодня раскрыть какие-то новые подробности именно этих переговоров. В данном случае есть специфика момента. И мы все понимаем, что здесь гораздо больше, чем вот эти слова, которые мы могли бы сегодня озвучить, будут говорить те результаты, которые, я абсолютно убеждена, почувствует на себе вся наша страна и весь наш народ. В перспективе. Там очень большая работа, о которой просто сегодня не нужно говорить. Мы обозначили направления: и торгово-экономическое, и инвестиционное, и гуманитарное сотрудничество. Это все настолько тесно сегодня переплетено. Это был очень и очень перспективный разговор. Мы на сегодня можем ограничиться этим.

Что касается вбросов. Во-первых, главное, о чем должна здесь сказать, это, конечно, про сыновей. Вернее, про старшего сына, почему вообще Виктор Лукашенко постоянно присутствует в числе членов делегации на этом визите. У каждой страны, опять же, свои особенности, в том числе в выстраивании дипломатического сотрудничества. Конечно, для стран арабского мира это совершенно особый статус, особый уровень доверия, когда отношения курирует кто-то из семьи лидера, главы государства. Особенно если это сын или старший сын, то это изначально задает совершенно другой характер сотрудничества. Это максимально поднимает планку. «В этом есть специфика нашего сотрудничества». Почему сын Лукашенко присутствовал на переговорах в ОАЭ? И хоть я убеждена, вы знаете, у нас это не принято… Конечно, еще когда-то давным-давно, приступая к выстраиванию этих отношений по инициативе Объединенных Арабских Эмиратов, нашим главой государства было определено, что курировать их будет его старший сын. Тем более тогда Виктор Александрович занимал должность помощника Президента по национальной безопасности. И это очень ложилось во всю канву выстраивания наших отношений. После, когда Виктор Лукашенко переходил на общественную работу, то, конечно, был разговор, как дальше выстраивать сотрудничество. Здесь было принято решение ничего не менять. И здесь не нужно ничего менять. Потому что, повторюсь, это очень важный момент именно для того региона. Чтобы действительно абсолютно доверенное лицо курировало эти отношения. Когда приезжает с визитом выстраивать отношения, разговаривать вполне конкретно по любым направлениям, экономическим в первую очередь, сын главы государства, у них полнейшее доверие к тому, что говорит белорусская делегация. В этом есть специфика нашего сотрудничества с этим регионом. Десяток направлений сотрудничества и новые выгодные контракты. Итоги визитов Лукашенко в ОАЭ и Зимбабве.

Что касается особняков, капиталов и так далее. Вы знаете, на все эти вопросы наш Президент ответил уже очень давно. И я здесь ничего нового вам однозначно не скажу. Только лишь повторю то, что было сказано Президентом уже много лет назад: капиталы – если кто-то из тех, кто сейчас их усиленно ищет (а вообще, только лишь пишет про них), их найдет, вот пусть он их сразу же и мгновенно забирает себе. Если они найдут этот самый особняк, пусть заселяются в него хоть завтра. Хотя зачем завтра? Можно и сегодня заселяться.

Владимир Матвеев, начальник отдела по освещению деятельности Президента Беларуси БелТА:

Зарубежное турне завершилось. Пользуясь случаем, нельзя не поинтересоваться предстоящим графиком Президента Беларуси. Возвращение во внутреннюю повестку. Чего ожидать нам, журналистам президентского пула? На чем будет сконцентрировано внимание главы государства?

Наталья Эйсмонт:

Во-первых, сразу хочу сказать, что, конечно же, из нашей внутренней повестки Президент не выпадал во время этой десятидневной командировки. В расширенном формате обзоры – то, о чем писали СМИ (наши и не наши), каждый день докладывались. Плюс, конечно, поток необходимой информации, касающейся внутренней повестки не из публичного пространства. Конечно, Президент во внутреннюю жизнь нашей страны был погружен. По-другому и быть не может. Что касается нашего предстоящего графика, в первую очередь это те самые экономические вопросы, которыми Президент занимается все последнее время интенсивнее всего. Вы это знаете и видите. Всю предстоящую неделю Президент будет работать здесь, в столице, во Дворце Независимости. И вся предстоящая неделя, к примеру, будет посвящена вопросам экономики. В первую очередь самым острым вопросам. Плюс будет и достаточно серьезный разговор, касающийся безопасности. Сверить часы по ситуации на сегодня – это, конечно, тоже необходимо. Впереди нас ожидает несколько глобальных мероприятий. Если еще один пример взять (сферу АПК) сейчас межсезонье, но вместе с тем очень важный подготовительный период. Как всегда, Президент говорит – заложить тот фундамент, с которым мы будем работать на перспективу. Хочу проанонсировать: насколько я знаю, по одному из направлений сферы АПК будет очень серьезный разговор в ближайшее время. К нему сейчас готовятся. «Большой разговор с Президентом» запланирован в феврале