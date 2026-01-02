Настоящая битва в соцсетях! Что вкусного презентуют работодатели белорусам

Настоящая битва новогодних подарков развернулась в лентах соцсетей. Белорусы показывают, что принесли с работы к праздничному столу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние годы формат «презентов с предприятия» прошел трансформацию. Это уже не просто набор конфет, а куда более увесистый и солидный продуктовый вклад.

Коробка, я вам скажу, неподъемная. Меня даже привезли, бо в руках не донесла бы. Так, распаковка. Хороший, что сказать, классный. Много чего покупать не надо.

Это все у нас на два рабочих человека. Мы сможем работать на комбинате вместе. По пять пачек масла. Сок такой нам впервые отдали. Такие вот йогуртики. Такие десертики. Всем любимый майонез. По 10 пачек майонеза.

Ну и какой же Новый год без сладких подарков. А давайте посмотрим, что у нас в этом году на предприятии. Замечательный набор конфет в прекрасных игрушек в виде Деда Мороза и Снегурочки. Очень красивый новогодний шарик на елочку.

В детских подарках, помимо гор сладостей, находят электронные планшеты для рисования и купоны на посещение аквапарка. А взрослым в коробки кладут модные новогодние брелки, беспроводные наушники, повербанки и портативные колонки. Многие признаются в комментариях, что ждут волнительного момента всей семьей. Это повод и почувствовать заботу компании, и всерьез сэкономить.