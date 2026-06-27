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Новости по тегу #Наталья Эйсмонт

Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжается
27 июня 2026 10:33

Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжается

Продолжение детектива «Ликвидация» хотят снять в Беларуси
08 июня 2026 07:08

Продолжение детектива «Ликвидация» хотят снять в Беларуси

Лукашенко пригласил Ким Чен Ына посетить Беларусь
27 марта 2026 10:40

Лукашенко пригласил Ким Чен Ына посетить Беларусь

Эйсмонт: глава МИД представит Беларусь в Вашингтоне на первой встрече лидеров Совета мира
11 февраля 2026 13:39

Эйсмонт: глава МИД представит Беларусь в Вашингтоне на первой встрече лидеров Совета мира

Мужской разговор Лукашенко с чиновниками! Что обсуждали во Дворце Независимости?
29 января 2026 17:20

Мужской разговор Лукашенко с чиновниками! Что обсуждали во Дворце Независимости?

Наталья Эйсмонт поделилась подробностями докладов во Дворце Независимости
29 января 2026 10:52

Наталья Эйсмонт поделилась подробностями докладов во Дворце Независимости

Испытание циклоном – белорусы объединили силы в борьбе с последствиями непогоды
10 января 2026 07:46

Испытание циклоном – белорусы объединили силы в борьбе с последствиями непогоды

Эйсмонт: нет для Президента лучших новостей, чем новости о рождении здоровых малышей
05 января 2026 16:54

Эйсмонт: нет для Президента лучших новостей, чем новости о рождении здоровых малышей

Александр Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы
03 января 2026 13:31

Александр Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы

Символ бережного отношения к природе! Пятое издание Красной книги презентовали в Минске
24 декабря 2025 11:25

Символ бережного отношения к природе! Пятое издание Красной книги презентовали в Минске

Эйсмонт: Александр Лукашенко придерживается практики оперативной постановки задач
03 декабря 2025 20:00

Эйсмонт: Александр Лукашенко придерживается практики оперативной постановки задач

Эйсмонт: Лукашенко проинформирован об инциденте с литовским БПЛА
01 декабря 2025 19:45

Эйсмонт: Лукашенко проинформирован об инциденте с литовским БПЛА