Новости по тегу #Наталья Эйсмонт

27 июня в графике Александра Лукашенко и Владимира Путина запланированы переговоры, в том числе и в расширенном формате.
В Беларуси могут снять продолжение знаменитого многосерийного детектива «Ликвидация».
Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос информагентства ТАСС.
Александру Лукашенко поступило приглашение на первую встречу лидеров в рамках Совета мира. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт поделилась подробностями.
Обстановка в Минске, особенно в контексте минувших циклонов. А еще ситуация в АПК: как обстоят дела в разгар зимы и с чем подойдем к посевной кампании. 29 января во Дворце Независимости серия докладов главе государства.
Общение главы государства с сегодняшними докладчиками вышло за рамки основных тем. Все три разговора затрагивали кадровые перспективы.
Дорожные и коммунальные службы продолжают трудиться в круглосуточном режиме
В первые часы 2026-го в Беларуси родились 76 малышей. Традиционно по поручению главы государства они принимают поздравления.
Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, комментируя сообщения о захвате американскими военными Николаса Мадуро.
Двухтомник – результат масштабного многолетнего труда зоологов, ботаников и экологов.
«Сразу после завершения переговоров глава государства незамедлительно собирает ответственных министров для детальной проработки дальнейших шагов двустороннего сотрудничества с партнерами».
Глава государства отдал соответствующие указания. Комитет госбезопасности, наряду с другими соответствующими службами, выполняет их.
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