Десяток направлений сотрудничества и новые выгодные контракты. Итоги визитов Лукашенко в ОАЭ и Зимбабве

Дальнейшее сотрудничество по более чем десятку направлений в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Таков итог переговоров президентов Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также в ближайшее время в нашу страну прибудет большая делегация из ОАЭ, которая конкретно проработает поручения двух лидеров. А вообще эта неделя прошла под знаком налаживания деловых контактов. И не только в азиатском направлении. Александра Лукашенко также встречали на Африканском континенте. Здесь прошли предметные переговоры с президентом Зимбабве. А представители бизнес-кругов двух стран наметили новые планы и подкрепили договоренности выгодными контрактами. Чем интересны Беларуси эти два направления? И что ожидают африканские и арабские партнеры от белорусов? В материале Илоны Волынец.

Несмотря на то, что визит нашего президента в Объединенные Арабские Эмираты в большой степени остался вне объектива телекамер, договоренности руководства двух стран, вероятно, совсем скоро воплотятся в жизнь. А конкретные дела куда важнее громких слов. Взять, к примеру, один из последних инвестиционных проектов ОАЭ в Беларуси. Многофункциональный комплекс «Северный берег» на сумму 5 миллиардов долларов. Более крупного проекта в нашей стране еще не было. И это еще не предел. Инвестиционное взаимодействие продолжится. И еще более десятка направлений: от гуманитарного до торгово-экономического.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Визит Президента Республики Беларусь на Ближний Восток и в Африку продемонстрировал самое главное, что сейчас ключевые страны, которые показывают максимальный экономический рост по сравнению с Европой, Соединенными Штатами Америки, заинтересованы в сотрудничестве непосредственно с Республикой Беларусь и с нашими предприятиями. Беларусь подключается таким образом к основным драйверам экономического роста на ближайшие несколько десятков лет. Мы четко видим, что Ближний Восток, Африка уже показывают хорошую динамику.

ОАЭ для нас – важный торговый партнер на Ближнем Востоке. Это не только рынок для реализации товаров и услуг, но и отличная транспортно-логистическая точка для продвижения в соседние государства. Строить взаимовыгодные мосты со странами дальней дуги Александр Лукашенко требовал от правительства и дипломатов еще задолго до нынешней геополитической ситуации. Благодаря дальновидности белорусского лидера теперь наша экономика держит удар в условиях беспрецедентного внешнего давления.

Петр Петровский, политолог:

Мы выступаем единым фронтом в рамках формирующегося коллективного Востока, тех стран, которые либо пострадали от колонизаторской политики Запада, либо испытывают дискриминацию от их политики через санкции, издержки, ограничения. Это качественно новый выход в наших международных отношениях, это та многовекторность в рамках комплиментарных стран коллективного Востока, которая сегодня формируется.

Белорусского лидера с радушием, возможно, для нас не совсем привычным, зато каким искренним, встречали в Зимбабве. Как потом скажет президент этой африканской страны: «Зимбабве готово дружить со всеми, но не по такому принципу, когда один наездник, другой – лошадь». С белорусами местным жителям по пути, а все потому что лошади – уже под капотом белорусского трактора, а в кабине – партнеры. «Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве.

У них – богатые природные ресурсы, у нас – сильная промышленность, технологии, кадры. А если объединиться? Тем более сейчас, в условиях санкций, за них Александр Лукашенко еще и поблагодарил Запад. В противном случае на месте белорусской техники в Зимбабве стояла бы немецкая и американская. На африканское поле по-прежнему стремятся все сильные мировые игроки. В Зимбабве поставят более 4 тысяч единиц белорусской техники. Глава МИД поделился подробностями сделок.