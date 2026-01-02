Установлена личность первой жертвы крупного пожара на курорте в Швейцарии

Напомним, жизни 40 человек унесла ночь на 1 января. Около 100 пострадавших из 115 находятся в больницах в критическом состоянии. В основном это молодые люди. По данным очевидцев, внутри заведения находилось не менее 200 человек. В разгар праздничного шоу для гостей официанты зажгли свечи, которые поместили на бутылки от шампанского. Одну из них слишком близко поднесли к потолочным украшениям. Языки пламени стремительно охватили все помещение. Началась паника и давка. Все это происходило в подвальном помещении, где был лишь один выход.