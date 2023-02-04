Сергей Алейник: белорусская модель работы с Африкой в корне отличается от западной

Новости Беларуси. Завершилась череда визитов Александра Лукашенко на Ближний Восток и юг Африки. Глава государства прибыл в Беларусь из Абу-Даби, где провел переговоры с президентом Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, с визитами в ближайшее время в Минске стоит ожидать не только делегацию из ОАЭ, но и из Зимбабве. В Хараре и Абу-Даби Александр Лукашенко провел переговоры со своими коллегами. На высшем уровне достигнуты принципиальные договоренности по расширению сотрудничества по целому ряду направлений. От инвестиций до реализации конкретных проектов в сфере сельского хозяйства и гуманитарного взаимодействия. Беларусь давно и планомерно выстраивает отношения с обеими странами. Возможно, об ОАЭ слышно чуть больше, но и африканских партнеров мы не недооцениваем, напротив. Об этом свидетельствуют контакты на высшем уровне и с соблюдением интересов всех участников переговорного процесса, без высокомерия. Такой подход особенно ценят на Африканском континенте. Эта череда визитов в первый месяц 2023-го – лишь малая часть из запланированных на год двусторонних мероприятий, в том числе и на высшем уровне со странами дальней дуги.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Наша модель работы с Африканским континентом в корне отличается от западной. Они по-прежнему де-факто не могут избавиться от устаревших неоколониальных подходов, выкачивают ресурсы, всячески пытаются сохранить Африку в качестве своего рода дотационного региона, хотят не допустить ее превращения из объекта мировой геополитики в ее субъект. Ответ на этот вопрос прост. Запад всеми силами пытается сохранить однополярную модель мироустройства. Африка же, может, не в ближайшем, но обозримом будущем имеет все шансы, чтобы сформировать свой общеафриканский полюс глобальной значимости. То есть стать одним из важнейших полюсов формирующегося многополярного мироустройства. И мы, в отличие от западных стран, не заинтересованы этому мешать. А готовы всячески этому содействовать. Поэтому изначально мы выстраивали наши отношения и взаимодействие со странами Африканского континента на современной парадигме многополярного мира. Мы создаем честные, равноправные, взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения, несем технологии, обучаем людей, признаем разнообразие путей развития, предлагаем различные кооперационные и инвестиционные проекты. При этом не ставим никаких дополнительных условий.

«Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве.

Подробнее о деталях большой командировки Президента на Ближний Восток и в Южную Африку – в авторской рубрике «Политика без галстуков и купюр» Евгения Пустового.