В Литве начал действовать запрет на сдачу экзаменов на права на русском

В Литве запретили сдачу экзамена по вождению на русском языке. Такие ограничения вступили в силу в стране с первого дня нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что документ готовили еще с 2024-го. Теперь желающие сдать на права могут выбрать только литовский или один из 24 официальных языков ЕС. Так, Вильнюс продолжает вести идеологическую борьбу, жертвуя интересами значительной части граждан. Это административное решение создало искусственный барьер для 100 тысяч русскоязычных жителей Литвы. Из них лишь малая часть успели сдать тесты на родном языке в прошлом году.