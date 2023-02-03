В Зимбабве поставят более 4 тыс. единиц белорусской техники. Глава МИД поделился подробностями сделок

Александра Лукашенко радушно встречали на Африканском континенте. Здесь прошли предметные переговоры с президентом Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А представители бизнес-кругов двух стран наметили новые планы и подкрепили договоренности выгодными контрактами.

Сегодня на Африканском континенте пять белорусских диппредставительств: в Египете, ЮАР, Нигерии, Кении. С января 2022-го и в Зимбабве. За 2021 год товарооборот Беларуси с африканскими странами составил 500 миллионов долларов. И эта цифра уверенно увеличивается. Как сегодня поделился с журналистами министр иностранных дел Сергей Олейник, этот визит главы нашего государства открывает серию значимых международных мероприятий со странами дальней дуги. Десяток направлений сотрудничества и новые выгодные контракты. Итоги визитов Лукашенко в ОАЭ и Зимбабве.