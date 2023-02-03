В Зимбабве поставят более 4 тыс. единиц белорусской техники. Глава МИД поделился подробностями сделок
Александра Лукашенко радушно встречали на Африканском континенте. Здесь прошли предметные переговоры с президентом Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А представители бизнес-кругов двух стран наметили новые планы и подкрепили договоренности выгодными контрактами.
Сегодня на Африканском континенте пять белорусских диппредставительств: в Египете, ЮАР, Нигерии, Кении. С января 2022-го и в Зимбабве. За 2021 год товарооборот Беларуси с африканскими странами составил 500 миллионов долларов. И эта цифра уверенно увеличивается. Как сегодня поделился с журналистами министр иностранных дел Сергей Олейник, этот визит главы нашего государства открывает серию значимых международных мероприятий со странами дальней дуги.
Десяток направлений сотрудничества и новые выгодные контракты. Итоги визитов Лукашенко в ОАЭ и Зимбабве.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
В общей сложности по итогам визита главы нашего государства заключены контракты на поставку порядка 4 тысяч единиц техники: тракторной, сельскохозяйственной, лесной и иной. Суммарный экономический эффект от визита главы государства оценивается нами примерно в 200 миллионов долларов. В ходе визита подписан большой пакет из 15 двусторонних документов. В текущем году график на данном направлении планируется довольно интенсивный. Многие мероприятия будут проходить, в том числе и на высшем уровне. Есть большая востребованность в двусторонних контактах и весомые перспективы.
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