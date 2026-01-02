Охват растёт из года в год – депутат Мингорсовета о марафоне «Наши дети» и благотворительных акциях

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Новый год и Рождество – это время чудес. Все знают их, ждут и стар, и млад, и благотворительных акций проходит немало. В чем, как вы считаете, отличие и уникальность марафона добра «Наши Дети»?

Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов:

Марафон добра «Наши Дети» зародился по инициативе Президента нашей страны в 1995-м.

Марафону 30 лет. И, вы знаете, когда он стартует, к нему присоединяется максимальное количество людей. Начиная от представителей исполнительной власти – это представители министерств и ведомств нашей страны. Естественно, подключаются абсолютно все предприятия, организации, в том числе и общественное объединение. И марафон прежде всего объединяет своей сказочной и праздничной атмосферой. Те подарки, то внимание, которое в этот период оказывается детям, одаренным, из малообеспеченных семей, стоящим на учете в ИДН. Абсолютно разные категории, но абсолютно каждый ребенок должен ощутить это новогоднее счастье.

И поэтому наша организация, Республиканское общественное объединение «Белая Русь», в свою очередь, в рамках этого марафона, учредила свою акцию «В Новый год – с «Белой Русью». Нашей акции около 15 лет. И знаете, я думаю, что охват растет из года в год. Если мы рассмотрим то количество подарков, количество поздравлений, количество внимания, которое мы уделяем нашим детям, я думаю, что это действительно дорогого стоит. И это действительно время волшебства. Кому, как не нам, взрослым людям, подарить волшебство детям.