Охват растёт из года в год – депутат Мингорсовета о марафоне «Наши дети» и благотворительных акциях

Об уникальности марафона «Наши дети», благотворительных акциях и поддержке незащищенных слоев населения поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Наталья Владимировна Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Новый год и Рождество – это время чудес. Все знают их, ждут и стар, и млад, и благотворительных акций проходит немало. В чем, как вы считаете, отличие и уникальность марафона добра «Наши Дети»?
Наталья Воронова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Марафон добра «Наши Дети» зародился по инициативе Президента нашей страны в 1995-м.
Марафону 30 лет. И, вы знаете, когда он стартует, к нему присоединяется максимальное количество людей. Начиная от представителей исполнительной власти – это представители министерств и ведомств нашей страны. Естественно, подключаются абсолютно все предприятия, организации, в том числе и общественное объединение. И марафон прежде всего объединяет своей сказочной и праздничной атмосферой. Те подарки, то внимание, которое в этот период оказывается детям, одаренным, из малообеспеченных семей, стоящим на учете в ИДН. Абсолютно разные категории, но абсолютно каждый ребенок должен ощутить это новогоднее счастье.
И поэтому наша организация, Республиканское общественное объединение «Белая Русь», в свою очередь, в рамках этого марафона, учредила свою акцию «В Новый год – с «Белой Русью». Нашей акции около 15 лет. И знаете, я думаю, что охват растет из года в год. Если мы рассмотрим то количество подарков, количество поздравлений, количество внимания, которое мы уделяем нашим детям, я думаю, что это действительно дорогого стоит. И это действительно время волшебства. Кому, как не нам, взрослым людям, подарить волшебство детям.
Наталья Надольская:
А может быть уже есть какие-то предварительные итоги? Я понимаю, что акция еще длится, продолжается. Она будет идти до 15 января. Может быть, есть итоги прошлого года?
Наталья Воронова:
Знаете, безусловно. Мы проанализировали «В Новый год – с «Белой Русью» 2024-2025. По городу Минску это было около 100 мероприятий с охватом ребятишек в количестве около 3 000. Если мы рассматриваем 2025-2026 «В Новый год – с «Белой Русью», то мы, безусловно, расширили свои границы. Границы участия прежде всего. Это 150 акций, мероприятий. И, конечно же, на сегодняшний день акции еще продолжаются.
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