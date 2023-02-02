Кадры из Абу-Даби. Александр Лукашенко проводит встречу с президентом ОАЭ

Президент Беларуси проводит переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян лично встретил своего коллегу у подъезда к своей резиденции – Дворца Аль-Шати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствуя своего коллегу, в присутствии СМИ Александр Лукашенко отметил, что Эмираты меняются к лучшему.

Уже более двух часов лидеры общаются в формате тет-а-тет. Главам государств явно есть что обсудить. Наши страны связывают давние и тесные отношения на политических и экономических уровнях.

Напомним, в эти дни наш президент продолжает череду визитов на Ближний Восток и в Африку по приглашению руководства стран этих регионов.