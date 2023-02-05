Как Starlink Маска стал огромным преимуществом для украинцев? Рассказал российский политолог

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член совета по внешней и оборонной политике (Россия):

Есть одна вещь. Эта война сильно отличается от всех предыдущих войн благодаря Илону Маску и Starlink. Теперь, когда россияне не имеют Starlink, а украинцы имеют, мы по-прежнему в батарее используем от 6 до 2 орудий, а у украинцев практически все орудия одиночные и качующие, потому что каждое орудие имеет Starlink. Причем многим кажется, что Starlink – это просто связь. Нет, это возможность обмена данных. Они видят, слышат и могут оперативно нанести по нам удары. Мы их меньше видим, хуже слышим, оперативность у нас меньше. Украинцам благодаря Starlink удалось развеять знаменитый «Туман войны», о котором говорил Клаузевиц, а мы в значительной степени воюем в тумане. Скажу больше, им не надо использовать танки большими массами. Илон Маск, создав изначально гражданский продукт, который сейчас Пентагон будет брать себе на вооружение, смог украинцам дать то, что ни одна армия мира… Американцы собирались таких возможностей достигнуть без Илона Маска к 2035 году.

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