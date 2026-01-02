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Лыжи и сноуборды – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?

02 января 2026 13:45
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Провести новогодние каникулы с драйвом можно на снежных склонах под Минском. Погода впервые за многие годы на стороне любителей прокатиться с ветерком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лыжи и сноуборды – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?-2

Склоны пригодны и для первых робких шагов на лыжах и для уверенных маневров. Ежесуточно приезжают более трех тысяч человек, а в выходные дни эта цифра вырастает почти вдвое. Причем среди любителей активного отдыха не только белорусы, но и зарубежные гости.

Лыжи и сноуборды – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?-4

Минь Ли Ван:
Я сам из Китая. Приезжаю сюда постоянно и не только на Новый год. Когда получается, тогда и приезжаю. Я здесь наслаждаюсь. Хорошая атмосфера, красивый ландшафт, прекрасные люди.

Лыжи и сноуборды – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?-6

Надежда Клещунок:
Мы из города Минска. Первый раз встала на сноуборд. Еле съехала. Постоянно падаешь, но эмоции очень большие.

К зимнему сезону здесь закупили новое горнолыжное и сноубордическое оборудование – более полутысячи комплектов. Поэтому каждый сможет выбрать для себя активность, которая нравится. 

# Отдых # Зимние виды спорта

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