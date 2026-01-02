Лыжи и сноуборды – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?

Провести новогодние каникулы с драйвом можно на снежных склонах под Минском. Погода впервые за многие годы на стороне любителей прокатиться с ветерком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Склоны пригодны и для первых робких шагов на лыжах и для уверенных маневров. Ежесуточно приезжают более трех тысяч человек, а в выходные дни эта цифра вырастает почти вдвое. Причем среди любителей активного отдыха не только белорусы, но и зарубежные гости.

Минь Ли Ван: Я сам из Китая. Приезжаю сюда постоянно и не только на Новый год. Когда получается, тогда и приезжаю. Я здесь наслаждаюсь. Хорошая атмосфера, красивый ландшафт, прекрасные люди.

Надежда Клещунок:

Мы из города Минска. Первый раз встала на сноуборд. Еле съехала. Постоянно падаешь, но эмоции очень большие.

К зимнему сезону здесь закупили новое горнолыжное и сноубордическое оборудование – более полутысячи комплектов. Поэтому каждый сможет выбрать для себя активность, которая нравится.