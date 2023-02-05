«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси уточнили, как формировать цены. В 2022 году такие меры уже помогли обуздать инфляцию. По итогам года она составила 12,8 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2023 стоит задача вернуть этот показатель к 7-8 %. Но цифрами буквально сыт не будешь. Это понимают и на государственном уровне. Чтобы борщевой набор – это своеобразный потребительский эталон – прибавлял только в весе, а не в цене, в нашей стане решили увеличить общие запасы на зиму примерно на 30 %.

Каждый год в Беларуси производят просто тонны фруктов и овощей, которые мы едим сами и продаем за рубеж. Значительная часть урожая идет про запас, чтобы белорусы не почувствовали дефицит витаминов в межсезонье: ешь не хочу, как говорится. А главное – свои овощи и фрукты дешевле импортных. Но ситуация складывается так, что торговые сети не спешат в хорошем смысле запустить руку в стабфонды и потчуют нас привозными аналогами. Чтобы разобраться в причинах торгового дисбаланса, на шоппинг с пристрастием отправился наш корреспондент Костя Герцев.

Закрома родины, стратегический запас, гарант продовольственной безопасности, как только не называют стабилизационные фонды. Но именно они в межсезонье обеспечивают прилавки наших магазинов востребованной группой товаров: свежими овощами и фруктами. Оттого и вопрос их формирования – один из ключевых в период каждой уборочной кампании. «Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую». Какое поручение дал Лукашенко по реализации белорусских овощей и фруктов?

О приоритете отечественного над импортным Президент заговорил и в ходе, пожалуй, самого острого совещания 2022 года. Тезис Первого категоричен: никакое эмбарго на западные товары не скажется на цене и ассортименте, если своей продукции будет более чем достаточно. Последующая глобальная ревизия заставила пересмотреть объемы закладываемой в стабфонды продукции: по сравнению с прошлым годом она увеличилась на треть. Скорректировали и типовой договор между производителем и торговыми сетями. Теперь стороны обо всем договариваются на старте: что и сколько заготавливают и в какие сроки выбирают на реализацию.

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Если субъект торговли, заключивший договор с хранителем стабфондов, не набирает определенный объем, на который заключил договор, то он должен уплатить субъекту-хранителю пеню не менее 10 %, это уже как прописано в договоре. Зеркальные санкции предусмотрены и в адрес заготовителя. Если хозяйство в ущерб уже имеющимся договоренностям сменило покупателя, будь добр, компенсируй рублем. Несмотря на жесткие правила игры, проблема выборки продукции имеет место быть. Мониторинг профсоюзов показал: магазины могут не выкупать и половины от прописанных объемов. При этом дефицита товара на прилавках народный контроль не наблюдает, только вот ценник может выходить далеко за рамки ограниченной правительством торговой надбавки.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Та же самая белорусская продукция, мы ее видим в торговых сетях, магазинах, но она находится по другой цене, нежели она стабилизационными фондами, теми фермерами, которые закладывали, поставлялась в торговые объекты. Так, например, некоторые торговые сети закупают ту же капусту по 35 копеек, по 50 копеек с доставкой до логистического центра, например, до Минска. А на прилавках магазина, когда мы посмотрели, эта же продукция стоит от 80 копеек до 1 рубля 20 копеек.

О дисбалансе цен закупочных и розничных говорят и в хозяйствах-заготовителях. Василий Борисевич, заложенные в стабфонд 200 тонн моркови, отпускает за среднерыночные 60 копеек – на прилавке цифра может прибавить вдвое. Получается, пресловутое 713-е постановление, ограничивающее торговую надбавку в 30 %, здесь не к месту? Фермер уверяет: вопросов больше, чем ответов.

Василий Борисевич, глава фермерского хозяйства:

Мы заключили договор по осенним ценам, а на сегодня с учетом хранения имеется отход товарной продукции, где-то подгнило, где-то что-то испортилось. Но поднять цену на сегодня даже на несколько копеек мы не имеем право. И хотелось бы этот вопрос помочь нам отрегулировать. Мониторинг стабфондов одним спорным вопросом не ограничился. Профсоюзы вскрыли факты так называемой односторонней ответственности. Фермеры заключили договоры с торговыми сетями на закладку и хранение продукции, при этом сам ритейлер обязательств о своевременной выборке товара избежал.

Елена Манкевич:

Фермер хранит и держит продукцию у себя, не факт, что у него ее заберут. А мы понимаем: чем больше хранится овощная продукция, тем к концу сезона (перед тем как пойдет молодая продукция) она становится хуже по качеству. На это мы очень сильно обращаем внимание сейчас. Опять-таки, возникает вопрос: если продукция лежит на прилавках, она белорусская, но цена гораздо выше, а у фермеров она не выбирается, которая закладывается в стабфонды, которая должна изыматься, как проводят закупки торговые сети, у кого и по какой цене? Покупателя схемы закупок и поставок, пожалуй, не волнуют от слова совсем. Ассортимент в сфере интересов обывателя. В 8-тысячном Кировске доминируют магазины потребкооперации, но есть и представители частной торговой империи. Здесь за ценами следят не меньше других: ревизоры с исполкома и профсоюзов – регулярные гости.

Жанна Акулич, заведующая магазином:

Овощи и фрукты представлены у нас на первом месте, несмотря на то, что наш объект находится, можно сказать, в сельской местности, но всегда пользуется большим спросом. Что касается овощной продукции, наверное, 97 % белорусские товары, импортного товара у нас не бывает.

– А что импортное, что завозят?

– Импортные у нас идут фрукты.