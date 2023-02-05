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«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?

05 февраля 2023 19:27
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Новости Беларуси. На неделе в Беларуси уточнили, как формировать цены. В 2022 году такие меры уже помогли обуздать инфляцию. По итогам года она составила 12,8 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2023 стоит задача вернуть этот показатель к 7-8 %. Но цифрами буквально сыт не будешь. Это понимают и на государственном уровне. Чтобы борщевой набор – это своеобразный потребительский эталон – прибавлял только в весе, а не в цене, в нашей стане решили увеличить общие запасы на зиму примерно на 30 %.

«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?-1

Каждый год в Беларуси производят просто тонны фруктов и овощей, которые мы едим сами и продаем за рубеж. Значительная часть урожая идет про запас, чтобы белорусы не почувствовали дефицит витаминов в межсезонье: ешь не хочу, как говорится. А главное – свои овощи и фрукты дешевле импортных. Но ситуация складывается так, что торговые сети не спешат в хорошем смысле запустить руку в стабфонды и потчуют нас привозными аналогами.

Чтобы разобраться в причинах торгового дисбаланса, на шоппинг с пристрастием отправился наш корреспондент Костя Герцев.

«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?-4

Закрома родины, стратегический запас, гарант продовольственной безопасности, как только не называют стабилизационные фонды. Но именно они в межсезонье обеспечивают прилавки наших магазинов востребованной группой товаров: свежими овощами и фруктами. Оттого и вопрос их формирования – один из ключевых в период каждой уборочной кампании.

«Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую». Какое поручение дал Лукашенко по реализации белорусских овощей и фруктов?

«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?-7

О приоритете отечественного над импортным Президент заговорил и в ходе, пожалуй, самого острого совещания 2022 года. Тезис Первого категоричен: никакое эмбарго на западные товары не скажется на цене и ассортименте, если своей продукции будет более чем достаточно. Последующая глобальная ревизия заставила пересмотреть объемы закладываемой в стабфонды продукции: по сравнению с прошлым годом она увеличилась на треть. Скорректировали и типовой договор между производителем и торговыми сетями. Теперь стороны обо всем договариваются на старте: что и сколько заготавливают и в какие сроки выбирают на реализацию.

«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?-10

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Если субъект торговли, заключивший договор с хранителем стабфондов, не набирает определенный объем, на который заключил договор, то он должен уплатить субъекту-хранителю пеню не менее 10 %, это уже как прописано в договоре.

Зеркальные санкции предусмотрены и в адрес заготовителя. Если хозяйство в ущерб уже имеющимся договоренностям сменило покупателя, будь добр, компенсируй рублем. Несмотря на жесткие правила игры, проблема выборки продукции имеет место быть. Мониторинг профсоюзов показал: магазины могут не выкупать и половины от прописанных объемов. При этом дефицита товара на прилавках народный контроль не наблюдает, только вот ценник может выходить далеко за рамки ограниченной правительством торговой надбавки.

«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?-13

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Та же самая белорусская продукция, мы ее видим в торговых сетях, магазинах, но она находится по другой цене, нежели она стабилизационными фондами, теми фермерами, которые закладывали, поставлялась в торговые объекты. Так, например, некоторые торговые сети закупают ту же капусту по 35 копеек, по 50 копеек с доставкой до логистического центра, например, до Минска. А на прилавках магазина, когда мы посмотрели, эта же продукция стоит от 80 копеек до 1 рубля 20 копеек.

«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?-16

О дисбалансе цен закупочных и розничных говорят и в хозяйствах-заготовителях. Василий Борисевич, заложенные в стабфонд 200 тонн моркови, отпускает за среднерыночные 60 копеек – на прилавке цифра может прибавить вдвое. Получается, пресловутое 713-е постановление, ограничивающее торговую надбавку в 30 %, здесь не к месту? Фермер уверяет: вопросов больше, чем ответов.

«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?-19

Василий Борисевич, глава фермерского хозяйства:
Мы заключили договор по осенним ценам, а на сегодня с учетом хранения имеется отход товарной продукции, где-то подгнило, где-то что-то испортилось. Но поднять цену на сегодня даже на несколько копеек мы не имеем право. И хотелось бы этот вопрос помочь нам отрегулировать.

Мониторинг стабфондов одним спорным вопросом не ограничился. Профсоюзы вскрыли факты так называемой односторонней ответственности. Фермеры заключили договоры с торговыми сетями на закладку и хранение продукции, при этом сам ритейлер обязательств о своевременной выборке товара избежал.

«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?-22

Елена Манкевич:
Фермер хранит и держит продукцию у себя, не факт, что у него ее заберут. А мы понимаем: чем больше хранится овощная продукция, тем к концу сезона (перед тем как пойдет молодая продукция) она становится хуже по качеству. На это мы очень сильно обращаем внимание сейчас. Опять-таки, возникает вопрос: если продукция лежит на прилавках, она белорусская, но цена гораздо выше, а у фермеров она не выбирается, которая закладывается в стабфонды, которая должна изыматься, как проводят закупки торговые сети, у кого и по какой цене?

Покупателя схемы закупок и поставок, пожалуй, не волнуют от слова совсем. Ассортимент в сфере интересов обывателя. В 8-тысячном Кировске доминируют магазины потребкооперации, но есть и представители частной торговой империи. Здесь за ценами следят не меньше других: ревизоры с исполкома и профсоюзов – регулярные гости.

«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?-25

Жанна Акулич, заведующая магазином:
Овощи и фрукты представлены у нас на первом месте, несмотря на то, что наш объект находится, можно сказать, в сельской местности, но всегда пользуется большим спросом. Что касается овощной продукции, наверное, 97 %  белорусские товары, импортного товара у нас не бывает.
– А что импортное, что завозят?
– Импортные у нас идут фрукты.

«Пеня не менее 10%». Что ожидает магазины, которые предпочитают белорусским товарам зарубежные?-28

Четыре месяца после разгромного совещания показали, что Беларуси вполне по силам обеспечить себя продуктами питания. Но постановление, призванное регулировать цены, вовсе не панацея от всех бед. Бизнес – живой организм, требующий постоянного внимания и компромисса, а значит, и диалога всех заинтересованных сторон.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Константин Герцев # Жанна Акулич # Елена Манкевич # Василий Борисевич # Нина Емельянова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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