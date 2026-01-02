Медведев заявил, что Буданов – «отличный выбор» на пост главы офиса Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова главой офиса президента, в ироничном тоне назвав его «отличным выбором». Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что подобные назначения не помогут Зеленскому удержаться у власти.

Буданов дал согласие занять этот пост после отставки Андрея Ермака в связи с коррупционным скандалом. Вместе с другими руководителями Зеленский дал ему поручение подготовить обновленную версию стратегии обороны и развития страны, не уточнив деталей дальнейших шагов.

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