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Медведев заявил, что Буданов – «отличный выбор» на пост главы офиса Зеленского

02 января 2026 13:55
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Медведев заявил, что Буданов – «отличный выбор» на пост главы офиса Зеленского-0

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова главой офиса президента, в ироничном тоне назвав его «отличным выбором». Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что подобные назначения не помогут Зеленскому удержаться у власти.

Буданов дал согласие занять этот пост после отставки Андрея Ермака в связи с коррупционным скандалом. Вместе с другими руководителями Зеленский дал ему поручение подготовить обновленную версию стратегии обороны и развития страны, не уточнив деталей дальнейших шагов.

Фото: pixabay

# Международная политика

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