«Размещение ядерного оружия на территории Беларуси». Что случится, если СВО всё так же будет затягиваться?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Александр Шпаковский, политолог:

Я не понимаю такого повышенного внимания к поставкам танков. Танки сами по себе не будут иметь определяющего значения на поле боя. Конечно же, нужно очень внимательно смотреть на поставки реактивных систем залпового огня, беспилотных летательных аппаратов. Украина просит боевую авиацию. Мы в Минске исходим из того, что если СВО Российской Федерацией и дальше будет затягиваться, вестись с многочисленными странностями, то Запад предоставит Украине все запрашиваемые виды вооружений. Пока поведение Запада долгое время напоминало действия человека, который прокладывает себе путь в болотистой местности. Он сначала прощупывает дорогу тросточкой, а потом идет. В последнее время шагает все более уверенно. Мы, конечно, надеемся, что российское руководство подготовило Североатлантическому альянсу ловушку, что рано или поздно они провалятся, но просчитываем разные варианты, в том числе размещение ядерного оружия на территории Беларуси.

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