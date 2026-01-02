Поверить в чудо и окружить заботой – как дарит волшебство марафон «Наши дети»

Поверить в чудо и окружить заботой и вниманием тех, кто в эти дни праздничные в этом нуждается. Присоединились к марафону добра и внесли свой вклад в создание праздника наши корреспонденты, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Зимние праздники – это время, наполненное сказочным ожиданием, ожиданием чуда, которое должно коснуться каждого, особенно самого искреннего и доверчивого сердца – детского.

Именно в эти волшебные недели по инициативе Президента проходит благотворительный марафон «Наши дети». Ему неведомы выходные и паузы, ведь у доброты свой уникальный график, самой трогательной традиции уже 30 лет. От уютных улочек Мстиславля до огней столицы, от снежного Витебска до гостеприимного Волковыска. География добра не знает границ. Гости заглядывают в школы-интернаты, реабилитационные центры, детские дома и больничные палаты. Одним словом, туда, где особенно ждут волшебства.

Яркое новогоднее представление, озорной клоун, даже космическая гусеница. Лишь часть большой развлекательной программы, которая развернулась у нарядной елки Мстиславской специальной школы-интерната, а добрыми волшебниками и, пожалуй, самыми необычными – в погонах – стали сотрудники МВД. Они на несколько часов отложили все служебные дела, чтобы поддержать в маленьком сердце веру в чудо. Предновогоднее чудо. Трогательный марафон добра «Наши дети» прошёл в регионах Беларуси Спортивный инвентарь, наборы для творчества, канцтовары и сладкие угощения в коробке с секретом, который после угощения превращается в кормушку для птиц. Подарков было столько, что они буквально не помещались под пушистые ветки лесной красавицы. А школа получила сразу два сертификата, которые укрепят ее материально-техническую базу.

В Минске трогательный марафон заглянул в социально-педагогический центр с приютом Заводского района. Здесь временные дома и поддержку находят около 30 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дети получили не только сладкие призы, но и уверенность, они не одни, о них помнят.

Новый год для меня – это праздник хороший, счастье дает, очень много радости, елку.

Витебский концертный зал на один вечер стал царством игры музыки для тысячи ребят. Победителей олимпиад, активистов, волонтеров и юных спортсменов. Билет сюда для каждого из них доказательство того, что их старания увидели и оценили по достоинству.