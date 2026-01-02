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Визит Зеленского в Польшу стал унижением для Варшавы

02 января 2026 13:47
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Визит Зеленского в Польшу стал унижением для Варшавы-0

Визит в Польшу президента Украины Владимира Зеленского, состоявшийся 19 декабря, подвергся критике и был назван провальным для дипломатии и польско-украинских отношений. Об этом пишет РИА Новости.

Издания отмечали, что Варшава выделяет огромные средства на помощь Киеву, которые потом не возвращаются, а обещанный кредит фактически становится пожертвованием.

Дополнительную напряженность создали организационные ошибки и появившиеся слухи о подарке Зеленскому книги о волынской резне, которые позже были опровергнуты в Киеве.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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