Визит Зеленского в Польшу стал унижением для Варшавы

Визит в Польшу президента Украины Владимира Зеленского, состоявшийся 19 декабря, подвергся критике и был назван провальным для дипломатии и польско-украинских отношений. Об этом пишет РИА Новости.

Издания отмечали, что Варшава выделяет огромные средства на помощь Киеву, которые потом не возвращаются, а обещанный кредит фактически становится пожертвованием.

Дополнительную напряженность создали организационные ошибки и появившиеся слухи о подарке Зеленскому книги о волынской резне, которые позже были опровергнуты в Киеве.

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