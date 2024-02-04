Беларусь-Россия: какие перспективы развития у Союзного государства? Детали интеграции

Эта неделя прошла под знаком белорусско-российского сотрудничества. В понедельник, 29 января, в Санкт Петербурге прошел Высший госсовет Союзного государства, где Александр Лукашенко констатировал рекордный рост товарооборота, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вместе с услугами он составит примерно 54 миллиарда долларов. Еще в 2019-м эти цифры были куда скромнее – чуть больше 33 миллиардов. И с этой точки долго не могли сдвинуться, то в 2022-м уже 50 миллиардов. Ну и за прошлый год прибавим. А Владимир Путин буквально взвешивал плоды общего труда, и это производит впечатление даже на лидеров. Что касается экономики, то на ВГС не только хвастались. С повестки не снимают и проблемные вопросы. Кроме работы по импортозамещению, о которой упоминал Президент, для Беларуси принципиальное значение имеет создание нового транзитного коридора через северные порты России, чтобы отгрузка нашей продукции не зависела от западной воли: хотим – открываем, хотим – закрываем пути.

Остается и вопрос формирования единого рынка газа и нефти. От его решения зависит работа экономики наших стран, а это в том числе и вопросы безопасности. Просто всему свое время, наверное. Но даже несмотря на все эти шероховатости, о которых знают и которые пытаются устранить, не надо быть экономическим экспертом, чтобы понять, что Союзное государство развивается и никто не собирается сворачивать с этого пути. И в этом плане нынешний визит в Россию был во много показательным. Взять хотя бы тот факт, что Лукашенко и Путин передвигались на одном автомобиле, причем за рулем был лично российский лидер. Так сказать, на правах хозяина рулил процессом, но все, что касается управления союзными структурами, тут явный паритет. Да, многим сложно поверить, что такие отношения существуют, но факт остается фактом. Поддерживать контакт во многом помогают и духовные нити, которыми связаны наши народы. Неслучайно же Владимир Путин пригласил на открытие нового мемориала в Гатчине белорусского Президента. Для этого лидеры даже синхронизировали свое расписание и по просьбе Путина перенесли ВГС из Минска в Петербург, за что российский Президент неоднократно в ходе визита благодарил нашего главу государства. В целом в духовном плане этот год важен и знаковый как для России, где отмечали 80-летие полного снятия блокады Ленинграда, так и для Беларуси. 2024 год пройдет под знаком 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Но вернемся к экономике. Как напомнил Президент уже на встрече с губернатором Брянской области России: это основа основ. Если есть прочные промышленные связи, то все остальное подтянется. А Брянская область – это еще и наш сосед, которому, учитывая близость украинской границы, нужна поддержка. Тем более в преддверии посевной. Беларусь всегда в этом плане готова подставить плечо. Так что и такой чисто человеческий подход, а не только бизнес: ты – мне, я – тебе – подпитывает союзнические отношения. Наш политобозреватель Алены Сырова всю неделю следила за траекторией переговоров – от Петербурга до Минска – и готова рассказать о деталях интеграции.

За неделю с момента основного заседания ВГС в этот раз как-то многое забылось, согласитесь. Особенно детали, за которыми, как и в прежние времена, вроде и следили пристально: любимые трактовки взглядов, жестов лидеров, но в этот раз даже и обсудить нечего. Александр Лукашенко и Владимир Путин – президенты накануне сыграли на упреждение, заставив сконцентрироваться на содержании повестки заседания собравшихся и всех заинтересованных. К ВГС-2024 подошли с итогами реализации предыдущих договоренностей, тех самых союзных программ, которые одобрили в ноябре 2021-го. Главным образом их выполнение позволило Беларуси и России, если не хорошо, то уверенно противостоять санкциям. Экономики двух стран работают и зарабатывают, что немаловажно.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Сегодня результаты показывают, что наш товарооборот с Российской Федерацией растет. Мы максимальные объемы экспорта поставляем и в прошлом году, и в позапрошлом, выходим на рекордные показатели. Плюс 12 % экспорт в Российскую Федерацию. Впрочем, как и в РФ – к нам тоже рост экспорта. В промышленности и импортозамещении тоже сделано не мало. И, если уж быть до конца честными, рывок произошел именно за последние полтора года, когда и наши союзники ощутили необходимость развивать свое и своих. Технологический суверенитет стал одним из приоритетов для союзников. И вот уже утверждена стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас было 16 подписанных программ, сегодня уже 24. В рамках последнего моего визита в Российскую Федерацию уже 27 инвестиционных кредитов, которые реализуются в Республике Беларусь. И очень важно, что эти кредиты реализуются не только с целью экономики Республики Беларусь, они как раз реализуются, чтобы решить те вопросы, которые есть в РФ, то есть те компетенции, которых сегодня не хватает в Российской Федерации. И сегодня мы говорили, что на этом процессе не нужно останавливаться, нужно находить новые большие стратегические проекты. В апреле 2023 года на ВГС в Москве Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что залог успешной реализации союзных программ кроется как раз таки в активной работе правительств.

Все же на уровне президентов консенсус даже по чувствительным вопросам быстрее находится. Пример тому – расширение возможностей перевалки белорусских грузов через российские порты. Для этого нужно чуть вложиться в трансформацию отдельных железнодорожных разъездов. Вопрос в повестке не первый месяц, у каждой стороны был свой взгляд, но в итоге решение приняли главы государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приняли решение, что Октябрьская железная дорога в направлении Питера должна более интенсивно работать. Там на первом этапе надо и небольшие деньги, и небольшая работа, чтобы разъезды восстановить. Там были эти разъезды, но когда Украина отошла от транзита грузов, в питерском направлении сложилось то, что сложилось. Поэтому нам все равно надо будет, и для России важно, и для Беларуси восстановить поток грузов в этом направлении. Подробности. Потому что споры о том, кому вести, а кому быть штурманом в стороне от глобальных союзнических интересов.

Владимир Путин, Президент России:

Важно, что Россия и Беларусь в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки. Подготовленная к этому заседанию программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года, безусловно, послужит продолжению и развитию еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах. Бразды правления с удовольствием передаю Александру Григорьевичу Лукашенко, председателю Высшего госсовета Союзного государства. «От Южного полюса до Северного». Лукашенко поделился результатами проделанной с Путиным работы.

Остроту момента оба лидера понимают лучше других и за время совместной работы уже неоднократно была возможность убедиться: если союзник говорит, что нужно на что-то решаться, старшему брату тоже будет не лишним прислушаться. Как и наоборот. Определенно в этом направлении мы делаем шаги, постепенно снимаются бюрократические излишества, мы стали на путь взаимного признания технологических операций двух стран, но по-прежнему, у есть барьеры в торговле, транзите. По той же технике есть вопрос, и нет ожидаемого признания локализации компонентов.

Юрий Чеботарь:

Знаете, наверное, о проблемах не стоит говорить прежде всего. Наверное, стоит говорить о тех вопросах, которые просто надо решать и снимать, чтобы увеличивать наш товарооборот. Никак не реализуем идею создания единого рынка газа и нефти. В свое время Александр Лукашенко в выстраивании отношений с союзным нам государством сделал ставку на регионы. По возвращении из России Александр Лукашенко встретился в губернатором Брянской области и продолжил начатый на самом высоком уровне разговор о кооперации. «Есть чему поучиться друг у друга». Лукашенко встретился с губернатором Брянской области. Работать точечно, понимая масштабы. И давать каждому конкретному региону то, в чем нуждается, разумеется, с учетом индивидуального подхода и особенностей – стиль нашего Президента, который коллеги ценят.

Александр Лукашенко:

Важно усилить международное позиционирование нашего союза, как это мы пытаемся сделать с ЕАЭС. Обсуждали экономические проблемы и работы на азиатском континенте, особенно в Африке, куда нас зовут. Владимир Владимирович знает и мои поездки в Африку. Разговаривал я с президентами, они действительно нас там ждут. На этой фразе об Африке стоит остановиться отдельно: в ней суть скоординированного сотрудничества не только внутри союза, но и по периметру. Зачем дублировать договоренности? Впрочем, мы же прекрасно понимаем: не по одному направлению советуются президенты. Чаще всего это не публично. Так, в свое время были достигнуты договоренности о новом ядерном статусе Беларуси. Любопытно, что во время ВГС эту тему затронул Президент России. Своим вкладом, очевидно, он гордится.

Что до ядерного оружия, в повестке ВГС этой темы не было. За столом переговоров в Константиновском дворце даже профильных министров не заметили, состав говорил: в центре внимания экономика и гуманитарная сфера, но эксперты по теме высказались. «Это не размещение, а возвращение». Почему ядерное оружие – вынужденная мера, объяснили в Минобороны. Больше возможностей говорить о союзной повестке появится с созданием медиахолдинга. Замечено, в ожидании президентов глава пограничного комитета листал один из журналов, взгляд его ни за что не зацепился. Так вот, это издание войдет в состав единой структуры. Президент Беларуси на нее возлагает большие надежды.