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«Миллиард – далеко не предел!» Лукашенко и губернатор Брянской области обсудили перспективы сотрудничества

01 февраля 2024 16:34
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Союзные договоренности в действии. Беларусь и Россия продолжают укреплять контакты. Наука, сельское хозяйство, строительная сфера и промышленность – и это аспекты сотрудничества лишь с одним из регионов – Брянской областью. Эту тему 1 февраля обсудили во Дворце Независимости. Глава государства встретился с губернатором этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Миллиард – далеко не предел!» Лукашенко и губернатор Брянской области обсудили перспективы сотрудничества-1

Александр Богомаз посещал нашу страну в конце сентября 2020 года. После этого визита сотрудничество между Беларусью и Брянской областью вышло на новый уровень. Сегодня в центре особого внимания – товарооборот. Миллиард – далеко не предел. В этом убежден наш Президент.

О перспективах сотрудничества – материал политобозревателя Евгения Пустового.

«Миллиард – далеко не предел!» Лукашенко и губернатор Брянской области обсудили перспективы сотрудничества-4

Так кинематографически в 90-е были отражены лишь мечты о тесной дружбе на белорусско-российском приграничье. А это уже реальность. Главы областей – Гомельской и Брянской – нога в ногу по дороге союзной интеграции.

«Миллиард – далеко не предел!» Лукашенко и губернатор Брянской области обсудили перспективы сотрудничества-7

То мы – руку помощи российским регионам, то субъекты Российской Федерации – нам плечо. Наш Президент с губернатором Брянской области провел переговоры осенью 2020 года. Тогда была нелегкая ситуация. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились усилить сотрудничество. И в Минск поехали губернаторы российских регионов. Кстати, региональное сотрудничество уберегло союзные отношения в годы российской семибанкирщины. А сейчас, уже после начала СВО, совместные проекты с Беларусью помогли России заметно снивелировать ситуацию из-за тотальных санкций.

«Миллиард – далеко не предел!» Лукашенко и губернатор Брянской области обсудили перспективы сотрудничества-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Долго ехали к нам. Но хорошо, что в Гомеле бываете чаще, а губернатор в Брянске по соседству бывает. Я, откровенно говоря, попросил Ивана Ивановича Крупко, чтобы он потеснее сотрудничал с Брянской областью. Наши люди такие же, как в Гомельской области. Я информирован, что у вас хорошие установились контакты. Я это приветствую и всячески буду поддерживать. Мне уже доложили, что программа у вас весьма насыщенная. От вас секретов нет. Пожалуйста – все, что вы хотите увидеть, проревизировать даже.

Кстати, на границе областей даже стоит памятник «Три сестры». Кого не хватает, все понимают. Президент неоднократно подчеркивает, что это обстоятельство расстраивает белорусского лидера. Подробности

«Миллиард – далеко не предел!» Лукашенко и губернатор Брянской области обсудили перспективы сотрудничества-13

В течение последних трех лет Александра Богомаза наши журналисты встречали и среди друзей, которых собрала «Александрия», и в Брестской крепости, и на бизнес-форуме «Гомель-Брянск». В гуманитарной сфере вопросов нет. Но центробежной силой должна выступать экономика.

«Миллиард – далеко не предел!» Лукашенко и губернатор Брянской области обсудили перспективы сотрудничества-16

Александр Лукашенко:
Как говорили в советские времена: есть экономика, производство – и партийная, и комсомольская, и профсоюзная работа добавятся. Так оно есть и сейчас. В 2020 году мы ставили задачу поднять наш товарооборот до 1 миллиарда. В прошлом году мы немножко снизили по разным причинам, где-то 800 миллионов или чуть больше. Но в этом году мы полны решимости восстановить эту цифру. Думаю, никого не нужно убеждать, что миллиард – далеко не предельный показатель. И главный резерв – реализация крупных кооперационных промышленных проектов. Подробности

Делегация из Брянска посетила 1 февраля и БНБК. Тесное сотрудничество с Брянской областью будут ретранслировать на все регионы страны. Строить новые горизонты сотрудничества, в том числе и опираясь на строительный комплекс. Читайте здесь

«Миллиард – далеко не предел!» Лукашенко и губернатор Брянской области обсудили перспективы сотрудничества-19

Вот так выглядел этот дом еще полгода назад, о котором говорил Президент. Белорусское качество привлекательно для брянских властей. Заказы только успевай осваивать. Поэтому вместе с гомельскими домостроителями привлекли и могилевских зодчих.

Александр Богомаз: «Хотели бы, чтобы белорусские строители работали на нашей брянской земле».

«Миллиард – далеко не предел!» Лукашенко и губернатор Брянской области обсудили перспективы сотрудничества-22

Видимо, вовсе не миф история о том, что Москву срубили градорубы из наших мест. Если в нашей истории все меньше белых пятен, то черное пятно чернобыльской трагедии тоже сплотило наши народы, как до этого многие другие испытания.

Лукашенко: Брянщина, как ни один регион России, пострадала в свое время от Чернобыля.

Понятно. Еще в Александрии были сказаны важные и понятные слова из уст наших российских гостей: ближе, чем белорусы, у нас друзей нет. Взаимно, причем не только в географическом смысле.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Богомаз # Евгений Пустовой

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