«Миллиард – далеко не предел!» Лукашенко и губернатор Брянской области обсудили перспективы сотрудничества

Союзные договоренности в действии. Беларусь и Россия продолжают укреплять контакты. Наука, сельское хозяйство, строительная сфера и промышленность – и это аспекты сотрудничества лишь с одним из регионов – Брянской областью. Эту тему 1 февраля обсудили во Дворце Независимости. Глава государства встретился с губернатором этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Богомаз посещал нашу страну в конце сентября 2020 года. После этого визита сотрудничество между Беларусью и Брянской областью вышло на новый уровень. Сегодня в центре особого внимания – товарооборот. Миллиард – далеко не предел. В этом убежден наш Президент. О перспективах сотрудничества – материал политобозревателя Евгения Пустового.

Так кинематографически в 90-е были отражены лишь мечты о тесной дружбе на белорусско-российском приграничье. А это уже реальность. Главы областей – Гомельской и Брянской – нога в ногу по дороге союзной интеграции.

То мы – руку помощи российским регионам, то субъекты Российской Федерации – нам плечо. Наш Президент с губернатором Брянской области провел переговоры осенью 2020 года. Тогда была нелегкая ситуация. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились усилить сотрудничество. И в Минск поехали губернаторы российских регионов. Кстати, региональное сотрудничество уберегло союзные отношения в годы российской семибанкирщины. А сейчас, уже после начала СВО, совместные проекты с Беларусью помогли России заметно снивелировать ситуацию из-за тотальных санкций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Долго ехали к нам. Но хорошо, что в Гомеле бываете чаще, а губернатор в Брянске по соседству бывает. Я, откровенно говоря, попросил Ивана Ивановича Крупко, чтобы он потеснее сотрудничал с Брянской областью. Наши люди такие же, как в Гомельской области. Я информирован, что у вас хорошие установились контакты. Я это приветствую и всячески буду поддерживать. Мне уже доложили, что программа у вас весьма насыщенная. От вас секретов нет. Пожалуйста – все, что вы хотите увидеть, проревизировать даже. Кстати, на границе областей даже стоит памятник «Три сестры». Кого не хватает, все понимают. Президент неоднократно подчеркивает, что это обстоятельство расстраивает белорусского лидера. Подробности.

В течение последних трех лет Александра Богомаза наши журналисты встречали и среди друзей, которых собрала «Александрия», и в Брестской крепости, и на бизнес-форуме «Гомель-Брянск». В гуманитарной сфере вопросов нет. Но центробежной силой должна выступать экономика.

Александр Лукашенко:

Как говорили в советские времена: есть экономика, производство – и партийная, и комсомольская, и профсоюзная работа добавятся. Так оно есть и сейчас. В 2020 году мы ставили задачу поднять наш товарооборот до 1 миллиарда. В прошлом году мы немножко снизили по разным причинам, где-то 800 миллионов или чуть больше. Но в этом году мы полны решимости восстановить эту цифру. Думаю, никого не нужно убеждать, что миллиард – далеко не предельный показатель. И главный резерв – реализация крупных кооперационных промышленных проектов. Подробности. Делегация из Брянска посетила 1 февраля и БНБК. Тесное сотрудничество с Брянской областью будут ретранслировать на все регионы страны. Строить новые горизонты сотрудничества, в том числе и опираясь на строительный комплекс. Читайте здесь.

Вот так выглядел этот дом еще полгода назад, о котором говорил Президент. Белорусское качество привлекательно для брянских властей. Заказы только успевай осваивать. Поэтому вместе с гомельскими домостроителями привлекли и могилевских зодчих. Александр Богомаз: «Хотели бы, чтобы белорусские строители работали на нашей брянской земле».