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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

01 августа 2025 10:32
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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В аэропорту Санкт-Петербурга у трапа самолета белорусского лидера встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург-2

Как сообщает пресс-служба Президента Беларуси, Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня, 1 августа, проведут встречу на острове Валаам в Карелии. Лидеры бывали здесь уже год назад, во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Россию. Известно, что сперва главы государств посетят Смоленский скит – он один из самых закрытых и уединенных на Валааме. Ожидается, что после лидеры также пообщаются с журналистами. Далее разговор двух Президентов будет проходить в формате «один на один».

Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее ключевые и актуальные вопросы, касающиеся развития белорусско-российских отношений, реализации союзных проектов. Особое внимание будет уделено международной повестке и тематике региональной безопасности.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Беларусь-Россия

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