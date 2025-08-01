Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В аэропорту Санкт-Петербурга у трапа самолета белорусского лидера встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает пресс-служба Президента Беларуси, Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня, 1 августа, проведут встречу на острове Валаам в Карелии. Лидеры бывали здесь уже год назад, во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Россию. Известно, что сперва главы государств посетят Смоленский скит – он один из самых закрытых и уединенных на Валааме. Ожидается, что после лидеры также пообщаются с журналистами. Далее разговор двух Президентов будет проходить в формате «один на один».

Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее ключевые и актуальные вопросы, касающиеся развития белорусско-российских отношений, реализации союзных проектов. Особое внимание будет уделено международной повестке и тематике региональной безопасности.