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Более 28 млн пассажиров перевезла БЖД за первое полугодие 2025-го

01 августа 2025 10:53
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Более 28 миллионов пассажиров и свыше 45,5 миллиона тонн грузов доставила Белорусская железная дорога за первое полугодие 2025-го. Об этом рассказали в Центре управления перевозками БЖД. С его работой в преддверии профессионального праздника железнодорожников ознакомился председатель Палаты представителей. Как отметил Игорь Сергеенко, работа поставлена на высоком профессиональном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 28 млн пассажиров перевезла БЖД за первое полугодие 2025-го-2

Центр координирует движение всех поездов в стране – а их по железнодорожной магистрали ежесуточно курсирует около 1 300. В день они перевозят порядка 200 тысяч пассажиров и столько же тонн грузов. В топе самых популярных у белорусов направлений – Санкт-Петербург, Москва, Адлер и Мурманск. Движение на Запад на сегодня закрыто. Однако Беларусь готова решать этот вопрос, если откликнутся партнеры – подчеркнул Игорь Сергеенко.

Более 28 млн пассажиров перевезла БЖД за первое полугодие 2025-го-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
К сожалению, по определенным причинам сегодня движение на Запад закрыто, но мы всегда готовы к сотрудничеству с нашими соседями и с нашими партнерами, если будет такова воля. Протяженность железнодорожных путей Беларуси составляет 12 тысяч километров, четвертая часть электрифицирована. Белорусская железная дорога активно развивается, модернизируется.

Более 28 млн пассажиров перевезла БЖД за первое полугодие 2025-го-6

Валерий Мацкель, первый заместитель начальника службы перевозок управления Белорусской железной дороги:
На сегодня на Белорусской железной дороге существует 19 пунктов пропуска с соседними железнодорожными администрациями. В силу определенных событий и ограничений на сегодня в рабочем состоянии работают только 10 – из них 6 пунктов перехода с Российской Федерацией.

Над тем, чтобы белорусы беспрепятственно добирались до пункта назначения, ежедневно работают свыше 60 тысяч человек; 400 – семейных династий. Это представители свыше 300 специальностей. Свой профессиональный праздник – День железнодорожника – они отметят уже 3 августа.

# Белорусская железная дорога # Игорь Сергеенко

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