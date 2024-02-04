Воскресенский: у нас простые пенсионеры знают политику лучше, чем некоторые чиновники Госдепа США

«Президент шел с открытой душой, с конкретными предложениями». Что тогда пошло не так? Чем сегодня кичатся беглые? И что нужно делать простому белорусу уже сейчас? Юрий Воскресенский и Григорий Азаренок. Проект «МЫ!» «Можно было все решить»

Григорий Азаренок, СТВ:

Юрий Валерьевич, с таким классическим подходом вы свою книгу начинаете с ваших предков из кладбища Сент-Женевьев-Де-Буа. Белая гвардия, белая кость. Юрий Воскресенский, политолог:

Действительно так. Прадед похоронен на Сент-Женевьев-де-Буа. Он был основателем русского балета, то есть того самого легендарного русского балета, который возглавлял 20 лет Дягилев, а потом 20 лет возглавлял Колонель де Базиль, он же Василий Григорьевич Воскресенский. И в этой истории уже какая кость не важно, потому что я считаю, что произошло историческое примирение между белыми и красными. А произошло оно в момент объединения по инициативе президента Российской Федерации, с моей точки зрения, двух церквей. Григорий Азаренок:

Мы, говоря об истории, все проецируем на современность. И мне кажется, в 2020 году, слава богу, мы не дошли до этапа гражданской войны благодаря Президенту, благодаря силовикам нашим. Но в 2020 году вы взяли на себя самую сложную роль, самую сложную миссию в этом гражданском противостоянии – попробовать встать посередине и сохранить какое-то доброе имя, честь демократии. Получилось, как вы считаете? Юрий Воскресенский:

Не получилось. Получилось конкретно мне, с моей точки зрения. Но вот всем людям, которые тогда присягали тем кандидатам в президенты, которые фактически выступали за развал страны. И всем их штабам, всем их советникам не удалось переступить через собственное эго, через собственные амбиции. Я помню тогда, когда был исторический визит Президента в СИЗО КГБ. Ведь тогда за столом переговоров, назовем его так, можно было все решить. Президент шел с открытой душой, с конкретными предложениями. И я смотрел на вот этих 11 человек, которые там находились, кроме Президента и его сопровождающих лиц, и просто поражался их ничтожности, их мелкоте. На улице происходит столкновение, и никто из этих людей, бывших там, на встрече с Президентом, никто даже слова про людей не вспомнил, которые на улице, про своих сторонников. Они либо какие-то глупые философские темы подымали, либо какие-то мелкотравчатые вопросы пытались решить. Либо откровенно хамили. И меня это просто поразило, шокировало. И я все время задумывался: ну неужели вы, взрослые, некоторые убеленные сединами люди, но вы не понимаете, что к чему ведет? Вы не понимаете, как из этого можно выйти? Очень конструктивно они не оценили историзм этого дня. И не могли его оценить, потому что были ничтожные, мелкотравчатые, злобные людишки. И этим самым, вот что самое обидное, они подставили десятки тысяч тех из нас, которые в них поверили. «Они не только ничтожные и подлые – они еще и тупые» Григорий Азаренок:

Юрий Валерьевич, вот сейчас последнее событие. Мария Мороз. Для наших зрителей мало что скажет, но это представитель вот этих вот штабов, вот этих вот структур, которые там созданы, похвасталась в Instagram, открыто показала фотографию, что она купила новую Tesla. Тут у меня возникает вопрос не просто в вашей, как вы сказали, мелкотравчатости, но в вашей тупости: вы не понимаете, что это нельзя показывать? Когда люди уехали, живут в каких-то бомжатниках, мы каждый день видим эти видео, как они ползают по подвалам, просят какой-то еды, не могут получить медицинской помощи, а вы хвастаетесь, что вы покупаете «Теслы». Это же мало того, что глупость, это же пошлость! Вот в связи с этим у меня вопрос. А как так получается, что в этом вот движении, которое на словах продемократическое, вот столько мелких людишек?

Юрий Воскресенский:

Потому что бывают такие исторические времена, когда с какой-то волной общественного движения, резонанса, весь мусор человеческий, позволю себе процитировать вас, подымается, так сказать, на вершину. Я не стесняюсь так говорить жестко, потому что, действительно, вот вы привели пример. Но если ты даже тачку купила на деньгах этих, на грантах, которые вы все там воруете, и все об этом знают, и мы 30 лет об этом говорили, что вы разворовывали западные средства, так ты хоть не отсвечивай. Ты езди тихонько. Нет! Им надо еще показать, а что чувствуют родственники тех белорусов, попавших в эти жернова, поверивших им по глупости, которые собирают копеечку, чтобы на передачу, на какие-то витамины в колонию, и они смотрят вот этих всех «латушек», «цепкал», этого мерзавца-подонка Стрижака, который обобрал еще на ковиде и обчистил все эти фонды. Вот что люди думают? Ведь у них же ярость души почище, чем нелюбовь к власти, к вот этим, так сказать, лидерам и вождям. Поэтому действительно, они не только ничтожные и подлые – они еще и тупые. Григорий Азаренок:

Юрий Валерьевич, ну так получилось, что не вышло это – двух станов не боец, но только гость случайный. Вы, встав на конструктивную позицию, общение с властью, разговоры с властью, а тем более в момент геополитического противостояния оставшись со своей родиной, мы знаем примеры исторические. У Анны Ахматовой было очень много претензий к советской власти: муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. Тем не менее Великая Отечественная война, она в Ленинграде и пишет: я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Государственный стан, государственный лагерь вас принял. Всебелорусское народное собрание, конституционная комиссия. А оттуда полились просто ушаты, тонны, мегатонны ненависти, грязи, оскорблений, спекуляций. Вот какие вы выводы из этого сделали для себя? «Предлагали меня схватить и разрезать по кусочкам»

Юрий Воскресенский:

Честно говоря, так как я в политике с 1994 года, 1994 год – это были выборы Президента Республики Беларусь, первого Президента. Я тогда был в команде коммуниста Василия Николаевича Новикова и как волонтер собирал за него подписи у поликлиники на Сухой. Поэтому за эти 30 лет я был ко всему готов. Но даже меня, честно говоря, удивили вот эти потоки угроз, ненависти со стороны моих, так сказать, бывших коллег. Честно говоря, я удивился тому сатанинскому потоку ненависти, угроз, они угрожали убийством, они угрожали моей семье. Григорий Азаренок:

Более того, когда вы оказались в Польше, они выложили точный адрес, машину, там, где их много, и традиционно: вы знаете, что делать. Юрий Воскресенский:

Они пытались похитить. Когда я был в Киеве, сотрудник бывший гостелевидения госпожа Мартынова предлагала меня схватить и разрезать по кусочкам. То есть все их болезненные фантазии они реализовывали в этих социальных сетях. Но потом я понял: а ведь это на самом деле маркер эффективности твоей работы. Вот почему они взбесились? Потому что работа была тогда проделана эффективно, и часть общества, я уверен, меня услышала. Выпуски Маркова пересматривали сотни тысяч раз. Совокупные просмотры более двух миллионов. Более двух на всех выпусках у Марата Маркова. То есть люди, обычный средний белорус, я уверен, что до части людей, пусть даже до небольшой, а может и до большой, я достучался.