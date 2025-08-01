В Литве протестующие обвинили президента в отсутствии политической воли

В Вильнюсе у президентского дворца прошел антиправительственный протест. По оценкам СМИ, в акции приняли участие около тысячи человек, представляющих различные политические силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально целью митинга было заставить президента выразить вотум недоверия премьер-министру и потребовать его отставки. Однако глава правительства покинул свой пост добровольно. Но эта новость протестующих не остановила.

По их мнению, президент, который так и не выразил открытое недоверие премьеру, продемонстрировал отсутствие политической воли. Напомним, что теперь уже экс-главу кабмина обвинили в сомнительных финансовых сделках, подробности которых в последние месяцы активно публиковали журналисты.