Прямой эфир

В Литве протестующие обвинили президента в отсутствии политической воли

01 августа 2025 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Вильнюсе у президентского дворца прошел антиправительственный протест. По оценкам СМИ, в акции приняли участие около тысячи человек, представляющих различные политические силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве протестующие обвинили президента в отсутствии политической воли-2

Изначально целью митинга было заставить президента выразить вотум недоверия премьер-министру и потребовать его отставки. Однако глава правительства покинул свой пост добровольно. Но эта новость протестующих не остановила. 

По их мнению, президент, который так и не выразил открытое недоверие премьеру, продемонстрировал отсутствие политической воли. Напомним, что теперь уже экс-главу кабмина обвинили в сомнительных финансовых сделках, подробности которых в последние месяцы активно публиковали журналисты.

# Протесты # Новости Литвы

Другие новости рубрики

Все новости
Камбоджа хочет выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
01 августа 2025 10:09

Камбоджа хочет выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в РФ
01 августа 2025 09:34

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в РФ

На Камчатке зафиксировано три землетрясения за 7 минут
01 августа 2025 08:52

На Камчатке зафиксировано три землетрясения за 7 минут