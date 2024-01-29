Лукашенко на встрече с Путиным: необходимо устранить всё, что сдерживает взаимные поставки товаров

Порядка 54 миллиардов долларов и как результат – исторический максимум. Такова предварительная оценка объема торговли товарами и услугами в Союзном государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифры белорусский лидер озвучил во время заседания Высшего госсовета в Санкт-Петербурге.

Всего в повестке заседания 15 вопросов, касающихся ключевых направлений сотрудничества Беларуси и России. Есть среди них и те, по которым необходимо активизировать работу. Речь о некоторых барьерах, которые необходимо устранить. На этом акцентировал внимание Александр Лукашенко.

В Константиновский дворец Александр Лукашенко и Владимир Путин приехали на одном автомобиле. Деталь, говорящая о многом. Особое внимание на сегодняшнем заседании – оценке выполнения 28 союзных программ. Подробно об этом доложили руководители правительств. Ведь как раз во многом благодаря реализации этой дорожной карты достигнуты хорошие цифры во взаимной торговле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Необходимо во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров, выровнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров. Эти темы не новы, но пока еще у нас шероховатостей в этом плане хватает.

Особо отмечу, что мы пока полностью не определились по самым главным вопросам. Это касается создания единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Как раз то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения. Они будут выгодны и для России, и для Беларуси.

Данные принципиально важные темы мы регулярно с Владимиром Владимировичем обсуждаем, договоренности достигнуты. Думаю, что правительствам надо активнее реализовывать эти договоренности. В том числе о логистике перевозок белорусских экспортных грузов через российские порты. Есть предложения по увеличению пропускной способности Октябрьской железной дороги в направлении портов Санкт-Петербурга. Миллионы, десятки миллионов тонн белорусских грузов переориентированы с портов балтийских государств на Санкт-Петербург, Мурманск, черноморские порты. Но напряжение существует. Мы с Владимиром Владимировичем месяца три назад обсуждали эту проблему. Приняли решение, что Октябрьская железная дорога в направлении Питера должна более интенсивно работать. Там на первом этапе надо и небольшие деньги, и небольшая работа, чтобы разъезды восстановить.