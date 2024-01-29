Путин: подготовлена стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года

Устранение барьеров в торговле, усовершенствование логистики перевозок белорусских грузов, углубление импортозамещения, создание медиахолдинга. Это все задачи на перспективу для Союзного государства. О них сегодня, 29 января, подробно говорили в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце прошло заседание Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко на встрече с Путиным: необходимо устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров.
В геополитику и географию интересов председатель Высшего госсовета углубился чуть позже. Пока же слово Президенту России. Владимир Путин доволен ходом выполнения 28 союзных программ, которые позволили Союзному государству вопреки рестрикциям Запада не только не потерять, но и приобрести новые компетенции и цели.
Владимир Путин, Президент России:
Посредством участия России в 2023 году завершено строительство БелАЭС. Это, конечно, серьезное движение вперед, имея в виду, что не просто станция построена, а, как мы всегда говорим, отрасль создается. И в этом смысле Беларусь стала атомной державой. Это серьезный шаг в развитии экономики и научной сферы, технологического развития. Упомяну, что идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент Международной космической станции, это мероприятие запланировано на весну текущего года. Кроме того, к утверждению подготовлена новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года, содержащая конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью.
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