Путин: подготовлена стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года

Устранение барьеров в торговле, усовершенствование логистики перевозок белорусских грузов, углубление импортозамещения, создание медиахолдинга. Это все задачи на перспективу для Союзного государства. О них сегодня, 29 января, подробно говорили в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце прошло заседание Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко на встрече с Путиным: необходимо устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров.

В геополитику и географию интересов председатель Высшего госсовета углубился чуть позже. Пока же слово Президенту России. Владимир Путин доволен ходом выполнения 28 союзных программ, которые позволили Союзному государству вопреки рестрикциям Запада не только не потерять, но и приобрести новые компетенции и цели.