Закрыли на ремонт, а позже и с концами – как возвращали ФАП в Пружанском районе

В 2023 глава государства проводил несколько больших совещаний, где разбирали состояние белорусской медицины. Особенно тщательный анализ провели в мае прошлого года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши корреспонденты отправились в самую что ни на есть глубинку, чтобы собрать анамнез и сделать промежуточные выводы о тактике лечения. Жители деревни в Белыничском районе отстояли свой ФАП – теперь там новый медпункт. Вернуть! С этого начинается история этой небольшой деревни Бакуны-2, где три года назад закрыли ФАП. Казалось, только на ремонт, а позже и с концами.

Николай Купраш, житель деревни Бакуны-2:

Отопление печное было, водопровода не было никакого – вода приносная.

Местные забили в набат. К этому моменту о проблемах в сельской медицины заговорили на самом высоком уровне. – Старики все благодарны нашему Президенту. Там, где есть человек, нужно ему оказывать медицинскую помощь, а старикам тем более.

– За нас, сельских жителей, он беспокоится. Вот ему большое спасибо!

200 жителей своего фельдшера отстояли. ФАП в Бакунах-2 не просто вернулся, а благодаря местному хозяйству получил новый адрес прописки, как и еще два в районе. Под крылом Тамары Поцепни два ФАПа, а это свыше 500 жителей из восьми деревень.