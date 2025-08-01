Задержано более 100 нетрезвых работников! МВД продолжает контроль за проведением жатвы

Выявление нарушений, а также проверка техники и водителей. Ход уборочной кампании по-прежнему на контроле сотрудников МВД. Особое внимание – сохранности урожая и расходных материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выявление нарушений, а также проверка техники и водителей. Ход уборочной кампании по-прежнему на контроле сотрудников МВД. Особое внимание – сохранности урожая и расходных материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В том числе фактов системной деловой коррупции, бесхозяйственности со стороны должностных лиц, несоблюдения трудовой дисциплины. Так, сотрудниками гродненской милиции проверены все агропредприятия региона. Дана оценка состоянию имеющейся техники и агрегатов. На объектах АПК задержано более 100 нетрезвых работников, в том числе водители.
Виталий Папсуев, старший оперуполномоченный по особо важным делам УБЭП УВД Гродненской области:
В июле выявлено 15 преступлений экономической направленности: хищения топлива, комбикормов и удобрений. В противоправных действиях уличены как рядовые работники, так и руководители структурных подразделений сельхозорганизаций. К примеру, в Гродненском районе задержаны двое братьев. Занимая должности бригадиров на разных агропредприятиях, они систематически похищали и свозили на приусадебный участок одного из родственников различные товарно-материальные ценности. Изъято около 5 тонн комбикорма, 650 килограммов заменителя молока и ветеринарные препараты.
Всем фактам выявленной противоправной деятельности дается принципиальная оценка. Комплекс проверочных мероприятий продолжается.