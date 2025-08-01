Задержано более 100 нетрезвых работников! МВД продолжает контроль за проведением жатвы

Выявление нарушений, а также проверка техники и водителей. Ход уборочной кампании по-прежнему на контроле сотрудников МВД. Особое внимание – сохранности урожая и расходных материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе фактов системной деловой коррупции, бесхозяйственности со стороны должностных лиц, несоблюдения трудовой дисциплины. Так, сотрудниками гродненской милиции проверены все агропредприятия региона. Дана оценка состоянию имеющейся техники и агрегатов. На объектах АПК задержано более 100 нетрезвых работников, в том числе водители.