«Есть чему поучиться друг у друга». Лукашенко встретился с губернатором Брянской области

Брянская область для Беларуси – один из самых близких регионов России во всех смыслах. Об этом заявил глава нашего государства на встрече с губернатором Александром Богомазом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул давние исторические и человеческие связи, а также их важность в современном мире. Ведь от Черниговской области в Брянске сегодня не ждут ничего хорошего. А не так давно на границе трех государств было добрососедство и дружба, – подчеркнул Александр Лукашенко и добавил, что белорусы сопереживают и готовы помочь всем необходимым. В частности, обеспечить сильную экономику. Ведь это, как неоднократно повторял Президент, основа безопасности.

В 2020 году была поставлена задача – достичь товарооборота с Брянской областью в миллиард долларов. К отметке приблизились в 2022-м – тогда объемы составили более 900 миллионов. Однако в 2023 году показатель снизился. Сегодня речь шла о том, чтобы восстановить достигнутые ранее объемы. Миллиард не предел, если сконцентрировать усилия на реализации крупных кооперационных проектов в промышленной сфере. К тому же есть успешные примеры.