«Есть чему поучиться друг у друга». Лукашенко встретился с губернатором Брянской области

Брянская область для Беларуси – один из самых близких регионов России во всех смыслах. Об этом заявил глава нашего государства на встрече с губернатором Александром Богомазом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Брянская область для Беларуси – один из самых близких регионов России во всех смыслах. Об этом заявил глава нашего государства на встрече с губернатором Александром Богомазом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент подчеркнул давние исторические и человеческие связи, а также их важность в современном мире. Ведь от Черниговской области в Брянске сегодня не ждут ничего хорошего. А не так давно на границе трех государств было добрососедство и дружба, – подчеркнул Александр Лукашенко и добавил, что белорусы сопереживают и готовы помочь всем необходимым. В частности, обеспечить сильную экономику. Ведь это, как неоднократно повторял Президент, основа безопасности.
В 2020 году была поставлена задача – достичь товарооборота с Брянской областью в миллиард долларов. К отметке приблизились в 2022-м – тогда объемы составили более 900 миллионов. Однако в 2023 году показатель снизился. Сегодня речь шла о том, чтобы восстановить достигнутые ранее объемы. Миллиард не предел, если сконцентрировать усилия на реализации крупных кооперационных проектов в промышленной сфере. К тому же есть успешные примеры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как эта работа организована, мы наглядно видим на примере работы ваших предприятий и наших «Амкодора» и «Гомсельмаша». Мы готовы и дальше развивать данный опыт, включая создание в Брянской области других предприятий по изготовлению техники, материалов, оборудования. Все, что вам понравится и мы сможем. В сельском хозяйстве есть чему поучиться также друг у друга. Тем более, что у нас схожие и земли, и климатические условия. Мы знаем, что Брянщина лидирует по выпуску отдельных видов сельхозпродукции и ставит рекорды по урожайности картофеля, зерновых, ржи, тритикале в частности. На хороший уровень у вас вышло животноводство. Для нас это тоже один из приоритетов и широкое поле для совместной деятельности.