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Новости по тегу #Юрий Чеботарь

Заседание Совета министров Союзного государства прошло в Минске
01 октября 2026 13:46

Заседание Совета министров Союзного государства прошло в Минске

Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год
30 сентября 2026 10:37

Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год

Лукашенко: «Бояться этого не надо». Что изменится в сфере лицензирования?
10 сентября 2026 17:55

Лукашенко: «Бояться этого не надо». Что изменится в сфере лицензирования?

В правительстве рассмотрели проекты прогноза соцэкономразвития и республиканского бюджета на 2027-й
19 августа 2026 10:33

В правительстве рассмотрели проекты прогноза соцэкономразвития и республиканского бюджета на 2027-й

Нацбанк ожидает увеличение доходов населения и снижения инфляции в 2027 году
29 июля 2026 16:45

Нацбанк ожидает увеличение доходов населения и снижения инфляции в 2027 году

Чеботарь: за прошедшие 5 лет в стране запустили более 140 крупных инвестиционных производств
18 июня 2026 18:16

Чеботарь: за прошедшие 5 лет в стране запустили более 140 крупных инвестиционных производств

В Беларуси в работе находятся более 400 проектов по «Региональной инициативе»
18 июня 2026 14:09

В Беларуси в работе находятся более 400 проектов по «Региональной инициативе»

Курс на автоматизацию – Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании роботизации
17 июня 2026 17:58

Курс на автоматизацию – Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании роботизации

Китай рассматривает Беларусь как одного из главных торгово-экономических партнеров в Евразии
08 июня 2026 05:48

Китай рассматривает Беларусь как одного из главных торгово-экономических партнеров в Евразии

ВВП Беларуси вырос на 0,2% за первые 4 месяца 2026 года
18 мая 2026 16:54

ВВП Беларуси вырос на 0,2% за первые 4 месяца 2026 года

Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске
29 апреля 2026 10:53

Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске

По итогам 2025-го в Беларуси объем импортозамещающей продукции достиг почти 30 млрд долларов
23 марта 2026 06:15

По итогам 2025-го в Беларуси объем импортозамещающей продукции достиг почти 30 млрд долларов