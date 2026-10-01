Новости по тегу #Юрий Чеботарь

Премьер-министры Беларуси и России рассмотрели 15 ключевых вопросов. Главный акцент сделан на углублении промышленной кооперации, запуске новых импортозамещающих производств и развитии общей транспортной сети.
Указами главы государства утверждены ключевые параметры социально-экономического развития и целевые показатели денежно-кредитной политики. Главная цель – обеспечить устойчивый экономический рост, финансовую стабильность и повысить качество жизни белорусов.
Закон о лицензировании работает с 2023 года. На сегодня правила игры определены по 38 видам деятельности. Расширять этот перечень не планируют, а вот вносить изменения внутри хотят.
В основе – выполнение всех приоритетов, которые были утверждены на Всебелорусском народном собрании.
От аграрной сферы к масштабам национальной экономики. О задачах на пятилетнем треке, а еще о росте благосостояния белорусов как флагманской цели говорили в правительстве.
Примечательно, что под новые цеха перестраивают заброшенные здания. Важный тренд – на малую родину со своим капиталом возвращаются успешные земляки-предприниматели.
Юрий Чеботарь также подчеркнул, что существенный эффект для развития региональной экономики дала и инициатива «Один район – один проект».
Роботы-сварщики, хирурги, дояры – еще десяток лет назад это казалось фантастикой. Сегодня – обыденность. Роботизация в Беларуси – это не новость и не эксперимент.
Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн, который в эти дни находится с визитом в нашей стране.
Для сравнения: в России – такой же показатель. Германия добавила три десятых и, как отмечают специалисты, это неожиданно хороший результат, при том, что раньше для двигателя европейской экономики эти цифры показались бы смешными.
Вклад каждого из коллективов в развитие страны сложно переоценить. Золотые таблички в течение года будут напоминать о том, кто приложил колоссальные усилия для укрепления экономического суверенитета Беларуси.
В Министерстве экономики подчеркнули: малый и средний бизнес сегодня играет ключевую роль в развитии импортозамещения.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00