Жители деревни в Белыничском районе отстояли свой ФАП – теперь там новый медпункт

В 2023 глава государства проводил несколько больших совещаний, где разбирали состояние белорусской медицины. Особенно тщательный анализ провели в мае 2023 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тогда Президент констатировал, что в последнее время стало поступать много сигналов о снижении качества медпомощи, да и просто об отсутствии порядка в больницах. Эти факты изучала независимая рабочая группа, созданная по поручению главы государства. После этого Президент поручил разобраться со всеми недостатками и главное – уделить внимание небольшим населенным пунктам: селам, деревням, районным центрам. Туда нечасто наведываются светила медицины, но люди болеют и требуют качественной помощи и заботы. «Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!» Лукашенко жестко высказался о недочетах в здравоохранении. Медицина, как и образование – основа. Без здоровой интеллектуальной нации не будет ни экономики, ни армии, ни науки. В Беларуси можно получить и бесплатную медицинскую помощь (причем речь идет о сложных операциях, дорогостоящем лечении, а не просто давление измерить или коленку зеленкой прижечь), и расходы на образование государство берет на себя. Это и есть принципы социально ориентированной страны, которую мы строим, и многое уже удалось сделать. Но это легко и потерять, если разучиться слышать и слушать людей, чего наш Президент не может допустить. Отсюда и все его поручения. В том числе и в здравоохранении. На неделе наши корреспонденты отправились в самую что ни на есть глубинку, чтобы собрать анамнез и сделать промежуточные выводы о тактике лечения.

Приходи на шопинг и получи диспансеризацию в подарок! Это не акция, а формула здоровья, по которой вот уже три месяца живет деревня Ермоловичи Белыничского района. С недавних пор под одной крышей здесь соседствуют магазин и новый ФАП. Всего один маршрут теперь решает сразу две важные задачи.

Ольга Фурсова, заведующая Ермоловичским ФАПом:

Люди идут в магазин и, конечно же, на ФАП. То есть если бы у человека даже болело где-то, он мог бы не дойти сюда, полениться как-то пойти, то сейчас люди идут сюда. Просторные помещения, светлые стены, удобства, про отсутствие которых раньше было неудобно говорить. Горячая вода в каждом кабинете и новое оборудование. Перечень медицинских процедур стал длиннее.

Комфорт, как в городе! Заходишь – и уже здоровеешь!

Новый ФАП полностью отвечает всем санитарным нормам. Впрочем, именно они стали главной причиной, по которой на старый повесили замок. «Старушка» (так ласково жители деревни называют свой старый медпункт) отслужила людям больше 40 лет и последние годы, как могла, держала лицо, но внутри болезненный вид и технический криз. Кричали: шансы на выздоровление равны нулю. Закрыли на ремонт, а позже и с концами – как возвращали ФАП в Пружанском районе.

Юлия Мычка, корреспондент:

На старом ФАПе буквально все держалось на скотче: и обои, и линолеум, и терпение пациентов и медиков. Но если с обстановкой можно было смириться, то победить запах фермы по соседству невозможно.

Точку в биографии ФАПа поставили из-за аварийного состояния. Но за первичное звено медпомощи горой встали люди.

Анна Снопкова, жительница деревни Ермоловичи:

Писали и в сельсовет, и исполком, чтобы нам оставили ФАП. Потому что мы стареем и нам жизненно необходим новый ФАП. И хоть до ближайшей амбулатории всего несколько километров, родной медпункт удалось отстоять.