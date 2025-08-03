Школьник из Бреста стал абсолютным чемпионом на Всемирной олимпиаде по географии

Трудолюбия не занимать и молодому человеку, которого без преувеличения можно назвать лучшим юным географом планеты. И проживает он в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьник из Бреста стал абсолютным чемпионом на всемирной олимпиаде. Выпускник Брестской гимназии № 2 Николай Мисиюк завоевал золото. Накануне в Таиланде прошла торжественная церемония награждения. Весь мир стал свидетелем триумфа нашей страны.

На международной географической олимпиаде великолепные знания продемонстрировал также выпускник средней школы номер 118 Минска – Алексей Климко. У него серебряная медаль. Покорять Азию белорусские школьники отправились под руководством преподавателей БГУ. Участникам, а это 180 учащихся из 47 стран, нужно было решить мультимедийный тест, а также выполнить практические испытания в полевых условиях. Уже сегодня вечером наши триумфаторы приземлятся в столице. А уже на следующей неделе Николай Мисиюк будет представлять Беларусь на международной олимпиаде по наукам о земле в Китае. К слову, талантливую молодежь в нашей стране поддерживают на самом высоком уровне. А белорусская олимпиадная школа заслуживает оценки 10. Только в 2024 году наши школьники приняли участие в 13 международных олимпиадах, завоевав более полусотни медалей. Уже впечатляет и результат 2025 года – 47 наград.