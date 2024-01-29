«От Южного полюса до Северного». Лукашенко поделился результатами проделанной с Путиным работы

Устранение барьеров в торговле, усовершенствование логистики перевозок белорусских грузов, углубление импортозамещения, создание медиахолдинга. Это все задачи на перспективу для Союзного государства. О них сегодня, 29 января, подробно говорили в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце прошло заседание Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Григорьевич же с учетом личного опыта посчитал важным даже в таком высоком кругу обозначить геополитическую ситуацию и начертить своеобразную дугу скоординированных интересов. Как говорится, информация из первых уст. Начало на Южном полюсе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы действительно очень серьезно поработали эти два дня. Можно прямо сказать: от Южного полюса до Северного. Обсудили проблемы и Антарктиды – создаются там более комфортные условия для работы россиян, зимовочный комплекс создан. Но самое важное, что там никто ничего не делит. Белорусы работают вместе с россиянами. Наша станция рядом. И всяческая помощь – и научная, и в быту – оказывается белорусским специалистам, которые там размещены. Дальше мы с Владимиром Владимировичем с юга шли на север. Подвергли анализу те события, которые происходят в мире. Возьмите наше стремление – России и Беларуси, Китайской Народной Республики… В авангарде этого идет Россия, потому что она больше всего нагрузку несет. И страдает больше, чем кто-либо. Причиной всему этого и хуситы, и Ближний Восток, и Южно-Китайское море с Тайванем – проблемы. Это все от того, что грядет многополярный мир, как говорил министр иностранных дел России: это не хочется монополисту, вот и разными методами пытаются удержать однополярный мир. Разными методами: дошли до вооруженных конфликтов.
Читайте также:
Путин: подготовлена стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года
Лукашенко на встрече с Путиным: необходимо устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров
Мезенцев о заседании ВГС Союзного государства: в повестке 15 содержательно значимых вопросов