«От Южного полюса до Северного». Лукашенко поделился результатами проделанной с Путиным работы

Устранение барьеров в торговле, усовершенствование логистики перевозок белорусских грузов, углубление импортозамещения, создание медиахолдинга. Это все задачи на перспективу для Союзного государства. О них сегодня, 29 января, подробно говорили в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце прошло заседание Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Григорьевич же с учетом личного опыта посчитал важным даже в таком высоком кругу обозначить геополитическую ситуацию и начертить своеобразную дугу скоординированных интересов. Как говорится, информация из первых уст. Начало на Южном полюсе.