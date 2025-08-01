Брестская область преодолела рубеж по намолоту 500 тыс. тонн зерна

Без оглядки на погоду. Белорусские аграрии используют каждую возможность, чтобы убрать зерно и положить его в закрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наращивают темпы уборочной и хлеборобы Брестской области. Регион первым в стране намолотил полмиллиона тонн зерновых и зернобобовых – без учета рапса. На Брестчине уже убрано 35 % площадей. Урожайность достойная – в среднем 46,5 центнера с гектара. В лидерах по этому показателю пять районов области – Барановичский, Ляховичский, Жабинковский, Дрогичинский и Ивановский. Параллельно с жатвой в хозяйствах занимаются заготовкой кормов и подготовкой к озимому севу.