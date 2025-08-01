Оппозиция Молдовы просит помощи в борьбе с фальсификацией выборов

Молдавская оппозиция взывает к международному сообществу: парламентские выборы, назначенные на 28 сентября, под угрозой фальсификации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер партии «Сердце Молдовы» обратилась к аккредитованным дипломатам с призывом внимательно следить за ходом избирательного процесса, чтобы не допустить подлога со стороны правящей партии «Действие и солидарность». В обнародованном обращении оппозиционный блок сообщает о возможных провокациях властей с участием полиции, ангажированных журналистов и политических комментаторов.

Отметим, покончить с политической монополией Санду намерены лидеры оппозиции, подавшие в ЦИК заявление о регистрации единого «патриотического избирательного блока» во главе с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном.